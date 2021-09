Roma, 2 settembre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino sul Coronavirus in Italia con i dati del ministero della Salute su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Proprio sul fronte della pressione ospedaliera arrivano buone notizie dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe: frena l'aumento dei posti letto occupati in area medica (+5,4%) e nelle rianimazioni (+7,9%). Crescono leggermente i decessi, mentre rimangono sostanzialmente stabili i nuovi casi. Ma quest'ultimo dato, come dichiara Nino Cartabellotta, è "sottostimato dall''insufficiente attività di testing e dalla limitata attività di tracciamento dei contatti".

Riprende ritmo la campagna vaccinale dopo il rallentamento del mese di agosto. Il 71,9% della popolazione ha ricevuto almeno una dose e il 63,9% (37.882.252) ha completato il ciclo vaccinale. In particolare, secondo Gimbe, "risalgono le prime dosi" e c'è stato un netto cambio di passo sul fronte delle forniture" per cui "le scorte, oltre 7,8 milioni di dosi di vaccini a mRNA, sono un un numero sufficiente ad accelerare la campagna in questa fase che precede la riapertura delle scuole". Ma a preoccupare sono ancora i 3,4 milioni di over 50 senza alcuna copertura vaccinale.

Cresce ancora, anzichè abbassarsi, la curva dei nuovi contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 844 nuovi positivi, uno dei dati più alti delle ultime settimane, e si registrano anche 2 vittime. I decessi, dall'inizio dell'epidemia, salgono a 11.691, gli infetti a 456.338. Torna a salire il numero dei soggetti positivi in isolamento, 13.056 (+261). Sostanzialmente invariato il quadro dei dati clinici: sono 231 (-1) i ricoverati nelle are mediche, e 55 (+1) quelli nelle terapie intensive.

In Toscana sono 272.418 i casi di positivita' al Coronavirus, 615 in piu' rispetto a ieri (593 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 254.472 (93,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.045 tamponi molecolari e 9.379 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,3% e' risultato positivo. Sono invece 7.203 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8,5% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.921, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 461 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 56 in terapia intensiva (5 in piu'). Si registrano 5 nuovi decessi.

Scendono da sei a cinque i pazienti Covid nelle terapie intensive dell'Umbria dove rimangono stabili a 51 i ricoverati complessivi negli ospedali. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 131 nuovi positivi, 74 guariti e nessuna nuova vittima. Tornano quindi a salire gli attualmente positivi, ora 1.692, 57 in più. Analizzati 1.990 tamponi e 4.055 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2,16 %.

In Basilicata 40 nuovi positivi, 10 in Molise. Nessun decesso e 70 contagi in Alto Adige.