Roma, 3 luglio 2021 - Uno sguardo sui dati del Covid in Italia (indice Rt a 0.63), uno sguardo su quello che accade all'estero, per orientarsi nella nuova variabile della pandemia: la variante Delta (secondo l'indagine Iss nello Stivale ha una prevalenza media del 22,7%). Cresce il numero dei casi, anche i paesi con una vaccinazione diffusa, come la Gran Bretagna, dove però resta limitato il numero di vittime e ospedalizzazioni. Situazione diversa in Russia, invece, dove a causa del basso numero di somministrazione dello Sputnik è stato registrato il record di morti per il quinto giorno di fila. Il bollettino sul Coronavirus di oggi di Ministero della Salute e Protezione civile farà nuovamente il punto sulla situazione nel nostro Paese con i numeri di casi giornalieri, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive.

Il bollettino del 3 luglio

Le Regioni / Veneto

Sono 66 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, il numero dei decessi aumenta di una unità. Sono complessivamente 238 i posti letto occupati da malati Covid (-7), con le terapie intensive che calano a 14 pazienti e (-1).

Toscana

I nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 50 su 16.161 test di cui 5.445 tamponi molecolari e 10.716 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,31% (1,2% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono diminuiti (erano 58) a fronte di un numero di test maggiore (erano 12.519) di conseguenza il tasso dei nuovi positivi è calato (era 0,46%).

Marche

Sono 32 i positivi rilevati nelle Marche nell'ultima giornata: in particolare 22 nella provincia di Ascoli Piceno nella quale era stato riscontrato un 'focolaio' a San Benedetto del Tronto dopo una festa in uno stabilimento balneare. Nelle altre province due casi a Macerata, due a Pesaro Urbino, due ad Ancona e uno a Fermo; altri tre provenienti da fuori regione. Nel percorso Screening un totale di n.198 test antigenici effettuati e n.5 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 3%. Nell'ultima giornata testati 1.733 tamponi: 894 nel percorso nuove diagnosi (198 screening con percorso Antigenico) e 839 nel percorso guariti (rapporto positivi testati 3,6%). Sei persone con sintomi.

