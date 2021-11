Roma, 11 novembre 2021 - Continua a crescere l'epidemia di Covid in Italia, come evidenziano anche i dati in arrivo dalle Regioni. E come sottolinea anche il rapporto della fondazione Gimbe: crescono del 37,7% i nuovi casi settimanali di Covid-19, del 14,8% i ricoveri in ospedale e del 9,4% le terapie intensive. Mentre gli attualmente positivi superano quota 100.000. "Per la terza settimana consecutiva - dichiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - si conferma un incremento dei nuovi casi settimanali e una media giornaliera più che raddoppiata in meno di un mese, da 2.456 il 15 ottobre a 5.870 il 9 novembre". Crollano del 75% in tre settimane le prime dosi di vaccino e ancora 2,7 milioni sono gli over 50 da vaccinare. Ogg il bollettino del ministero della Salute farà il punto delle ultime 24 ore su contagi, ricoveri, terapie intensive e decessi.

Covid, allarme Gimbe: salgono casi, morti e terapie intensive

Sommario

Il bollettino dell'11 novembre

Terza dose, Speranza: "Dal primo dicembre a 40-60enni"

Le regioni / Veneto

In Veneto dopo mesi i contagi Covid tornano a sfondare la quota psicologica dei 1.000 casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono state 1.077 le persone risultate positive ai tamponi. Si registrano anche 5 vittime. Numeri che confermano la nuova ondata in atto, e che non si vedevano dall'inverno scorso. Schizza verso l'alto il numero dei soggetti attualmente positivi, 14.224 (+615). L'andamento dei dati ospedalieri non mostra invece segni di criticità: i ricoverati con Covid nei reparti non critici, sono 269 (-4), quelli nelle terapia intensive 59 (+2).

Sono 509 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana su 36.741 test di cui 10.474 tamponi molecolari e 26.267 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,39% (4,8% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Continua il trend di aumento dei contagi, che rispetto a ieri segnano un nuovo balzo (erano 418), a fronte però di un maggior numero di test (erano 26.625) e conseguentemente il tasso di positività scende (era 1,57%).

In Alto Adige cresce la preoccupazione per la quarta ondata di Covid-19. I nuovi casi sono 425 su 1.644 tamponi molecolari processati nella giornata di ieri. Un dato analogo non si registrava da metà febbraio scorso quando la provincia di Bolzano aveva iniziato da pochi giorni il terzo lockdown. Nelle ultime 24 ore due le persone decedute per un totale di 1.211 vittime dall'11 marzo 2020, giorno del primo decesso collegato al coronavirus. Stabile la pressione sugli ospedali con 68 pazienti covid ricoverati nei normali reparti e 4 in terapia intensiva. Su 250.604 persone sottoposte a tampone molecolare, 83.239 sono risultate positive. I guariti totali sono 79.525 mentre continua a crescere il numero delle persone in quarantena che sono 4.986.

Oggi in Puglia sono stati registrati 21.580 test per l'infezione da Covid-19 e 262 casi positivi: 64 in provincia di Bari, 34 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 21 in quella di Brindisi, 39 in provincia di Foggia, 41 in provincia di Lecce, 60 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione e una di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 2 decessi. Attualmente sono 3.565 le persone positive, 155 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono stati 275.150 a fronte di 4.399.207 test eseguiti, 264.727 sono le persone guarite e 6.858 quelle decedute.

In Basilicata 25 nuovi casi, in Molise 12.