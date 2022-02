Dati Covid oggi, il bollettino del 24 febbraio: contagi e morti dalle Regioni

Roma, 24 febbraio 2022 - E' atteso per il pomeriggio il nuovo bollettino Covid da cui ci aspettiamo dati in discesa. L'Italia vede la fine del tunnel: Mario Draghi ha annunciato che lo stato di emergenza non verrà prorogato oltre il 31 marzo. Una decisione presa dopo settimane di dati rassicuranti, non solo sui contagi ma anche sulla pressione ospedaliera. Calano costantemente i ricoveri, e a breve - dicono gli esperti - ci sarà una diminuzione netta anche dei morti. La Fondazione Gimbe, nel suo monitoraggio settimanale, rileva una riduzione dei posti letto occupati in area medica del 16,2%, mentre nei posti in terapia intensiva è del 19,9%. Tuttavia il suo presidente Nino Cartabellotta sottolinea come la "discesa della quarta ondata non significa circolazione endemica del virus né, tantomeno, fine della pandemia". "Indipendentemente dal termine dello stato di emergenza - spiega - , al momento è impossibile abolire misure di sanità pubblica come mascherine al chiuso e isolamento dei positivi, indispensabili per consentire la completa riapertura di tutte le attività".

Nonostante la situazione in via di miglioramento, l'Italia e tutta l'Europa continuano a rimanere interamente in rosso scuro (il colore che indica il livello massimo di rischio epidemiologico) nella mappa dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie).

Nel Lazio si registrano 5.361 nuovi casi positivi (-278) su un totale di 50.789 tamponi (11.334 sono stati i tamponi molecolari e 39.455 tamponi antigenici). Le vittime sono 17 (+3), 1.553 i ricoverati (-67), 140 le terapie intensive (+1) e +11.751 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,5%. I casi a Roma città sono a quota 2.387. "In calo l'incidenza e valore Rt, la prima arriva a 676 per 100 mila abitanti (870 scorsa settimana), il valore Rt a 0.74, rispetto a 0.94 della scorsa settimana. Cala la pressione sulla rete ospedaliera e sulle terapie intensive", fa sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato..

Prosegue il calo dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 4.111 i nuovi positivi (ieri erano 4.593) registrati con i tamponi. I decessi sono stati 13. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.317.960, quello delle vittime a 13.790. Gli attuali positivi scendono a 63.592 (- 813). Si abbassano i numeri ospedalieri, con 1.154 (-35) ricoverati in area medica, e 98 (-3) in terapia intensiva.

Oggi in Puglia si registrano 3.652 nuovi contagi su 29.393 test giornalieri eseguiti (positività 12,4%). Sono 9 le persone decedute. I nuovi casi sono così distribuiti per territorio: in provincia di Bari, 932; in provincia di Bat, 272; in provincia di Brindisi, 322; in provincia di Foggia, 589; in provincia di Lecce, 1.065; in provincia di Taranto, 443; residenti fuori regione, 20; persone per cui la provincia è in corso di definizione: 9. Delle 83.307 persone attualmente positive, 689 sono ricoverate in area non critica (ieri 708) e 44 in terapia intensiva (ieri 48).

La Toscana registra 2.993 casi in più rispetto a ieri (1.130 confermati con tampone molecolare e 1.863 da test rapido antigenico). Il totale dei contagi sale così a 847.982. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 800.506 (94,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.406 tamponi molecolari e 21.449 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 38.559, -5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 963 (39 in meno rispetto a ieri), di cui 69 in terapia intensiva (4 in più). Infine si registrano 30 nuovi decessi (10 uomini e 20 donne con un'età media di 85,5 anni).

Nelle Marche sono stati rilevati 1.791 casi, di cui 377 con sintomi. Ancora giù l'incidenza di positivi ogni 100 mila abitanti: da 765,88 di ieri è passata nell'ultima giornata a 740,37.

In Abruzzo i nuovi casi sono 1.328 (di età compresa tra 3 mesi e 96 anni), mentre i decessi sono 5. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati complessivamente 810 nuovi contagi: 271 su 5.584 tamponi molecolari con una percentuale di positivita' del 4,85% e altri 539 su 8.776 test rapidi antigenici realizzati (6,14%). Si registrano inoltre 18 morti. In Basilicata sono 508 i positivi identificati su 3.258 tamponi molecolari e antigenici, due i decessi.