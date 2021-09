Roma, 13 settembre 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia con dati del ministero della Salute su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. E oggi, dato che il numero di casi sarà sottostimato, come ogni lunedì, a causa dei pochi tamponi effettuati di domenica, gli indicatori da tenere d'occhio sono quelli relativi alla pressione ospedaliera che è in lieve calo, a livello settimanale, dopo ben due mesi di crescita ininterrotta. Negli ultimi sette giorni infatti sono stati registrati quasi 200 ricoveri, con un media di 15 unità in meno ogni giorno. Leggermente più contenuto invece il calo delle terapie intensive, dove però sono diminuiti del 18% gli ingressi quotidiani. A guidare il trend di calo sono Sicilia e Sardegna. E se la Sardegna è migliorata e sembra non essere più a rischio zona gialla, la Sicilia è attesa ancora da almeno 15 giorni nella fascia con maggiori restrizioni.

Al centro del dibattito resta il green pass: inizia oggi una settimana decisiva per il prossimo decreto del governo che dovrebbe estendere ulteriormente l'uso del certificato verde. I maggiori indiziati per l'allargamento sono i dipendenti pubblici e coloro che lavorano nelle attività per le quali è già obbligatorio per i clienti: bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri, musei, circoli sportivi, sale da concerti e sale gioco, parchi tematici, fiere e, sembra, operatori dei trasporti a lunga percorrenza.

Intanto oggi il green pass è stato controllato a insegnanti e operatori scolastici di 10 regioni che, insieme a quasi 4 milioni di ragazzi, hanno da poco concluso il primo giorno di scuola.

In Veneto si registrano 291 nuovi casi di Covid e due decessi nelle ultime 24 ore. L'incidenza dei casi su 14.220 tamponi effettuati è del 2,04%. Crescono i malati attualmente in carico, che sono 12.884 (+74), e i ricoveri nei reparti ordinari, che sono 264 (+5); invariato infine (57) il numero di pazienti in terapia intensiva.

Prosegue la striscia dei morti per Covid in Toscana: ce ne sono stati altri tre nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono invece 207 (età media 38 anni) Gli attualmente positivi sono oggi 9.378 (-0,1% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 436 (+7 persone su ieri, pari al +1,6%) di cui 56 in terapia intensiva (+1 persona, pari al +1,8%). Altre 8.942 persone positive sono in isolamento a casa.

Un decesso e 96 nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.801 test per un tasso di positività del 5,3%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (- 1), mentre i ricoverati in area medica salgono a 213 (+ 5). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.835 (172 in meno rispetto a ieri). Si registra anche una vittima.

Oggi in Puglia si registrano 88 nuovi casi di infezione al Covid-19 su 6.438 test, con una percentuale di positività dell'1,36% contro l'1,01% di ieri. Tre le persone decedute (ieri nessuna). Sono 3.681 le persone attualmente positive, 193 quelle ricoverate in area non critica, 20 sono in terapia intensiva.

In Alto Adige un solo contagio, 6 in Basilicata, 7 in Umbria. In Friuli Venezia Giulia ci sono stati 37 nuovi casi e in Abruzzo 26, in entrambe le regioni non ci sono stati decessi.