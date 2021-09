Roma, 27 settembre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino sul Coronavirus in Italia con i dati di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Negli ultimi giorni i numeri della pandemia sono stati in calo. E anche oggi molto probabilmente diminuiranno i nuovi casi, che saranno però influenzati dal basso numero di tamponi effettuati nel weekend. Occhio quindi in particolare al numero dei decessi e alla pressione ospedaliera.

"Le cose stanno andando abbastanza bene - ha detto Nino Cartabellotta a 'Radio Cusano Campus' - da 2 settimane consecutive i casi settimanali sono in discesa, e anche sul versante ospedaliero si stanno riducendo sia i ricoveri ordinari sia le terapie intensive. Non possiamo che attribuire alle vaccinazioni questo risultato, che ci pone in una situazione migliore rispetto ad altri Paesi europei". Secondo il presidente della Fondazione Gimbe "a quasi 6 mesi dalle riaperture, il 'rischio ragionato' ha funzionato perché di quello che è stato riaperto non è stato chiuso quasi nulla". Cartabellotta non esclude però che "il fattore stagionale porterà ad un aumento della circolazione del virus", ma ricorda come il vaccino, arricchito dalla terza dose, sia uno strumento efficace. E sul fronte ulteriore richiamo il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera alla somministrazione della terza dose agli over 80 e agli ospiti delle Rsa e a tutti gli operatori sanitari, a partire da quelli più a rischio.

Intanto, quando mancano ancora quasi tre settimane all'entrata in vigore del decreto green pass al lavoro, il governo ha pubblicato le faq che hanno chiarito alcuni punti: coloro che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un qualsiasi altro tecnico per una riparazione non dovranno controllare se ha il certificato, mentre il controllo dovrà essere fatto nel caso di colf e badanti.

Rimangono ancora alcuni nodi, in particolare sulla capienza e sulla quarantena. Si lavora a un allargamento della capienza per cinema, teatri e stadi su cui Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, si espresso positivamente: "Io credo che con il Green pass si possa arrivare ad una capienza del 100% per cinema, teatri e stadi, anche molto rapidamente". E oggi il Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid si riunirà per esprimere il parere richiesto dal governo Draghi, che ha invitato gli esperti a dare un'indicazione entro il 30 settembre.

Comitato tecnico scientifico che è chiamato a pronunciarsi anche sulle quarantene a scuola. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Radio24 ha anticipato: "Aspettiamo cosa dirà il Cts, ma anche qui il buonsenso legato alla vaccinazione, e all'opera di screening nelle classi sotto i 12 anni anche con i test salivari, dovrà limitare le quarantene per le classi". "Dipenderà - precisa Sileri - dal tipo di classe e da quella che è la possibilità di contatto: nelle classi più piccole è più facile che si verifichi un contatto e quindi è più difficile poter gestire delle quarantene ristrette. Mentre nelle classi in cui ci sono soggetti un po' più grandi è chiaro che è tutto più semplice perché i contatti sono più limitati".

Numeri in leggero rialzo per il contagio da Covid in Veneto nella ultime 24 ore: sono 181 i nuovi casi registrati - numero influenzato dal fine settimana - che portano il totale a 468.124 da inizio pandemia. L'incidenza sui 12.534 tamponi effettuati è dell'1,44%. Il bollettino regionale segnala due vittime. Gli attuali positivi sono 11.345 (+42). Leggero aumento di ricoveri in ospedale, con 253 pazienti in area non critica (+5) e 55 (+1) in terapia intensiva.

In Toscana sono 164 i nuovi casi di Covid rilevati nelle ultime 24 ore che portano a 281.451 i contagi da inizio pandemia. Purtroppo si registrano altri 6 decessi: 5 uomini e una donna con un'età media di 86,5 anni. In aumento i ricoveri: sono 334, 13 in più rispetto a ieri, di cui 50 in terapia intensiva, 3 in più. Gli attualmente positivi sono oggi 7.360, 7.026 dei quali sono in isolamento a casa.

Appena 10 casi su 1.380 tamponi in Alto Adige, dove però si registra una vittima e crescono leggermente i ricoveri.