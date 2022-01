Roma, 3 gennaio 2022 - È atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino del ministero della Salute sul Covid in Italia con i dati sui contagi, morti, ricoveri e terapie intensive. Anche oggi, come già successo ieri quando con il calo dei test il tasso di positività ha superato il 20%, i nuovi casi saranno probabilmente condizionati dai meno tamponi effettuati. Nonostante la variante Omicron sembri meno letale cresce l'attenzione verso gli ospedali che rischiano lentamente di riempirsi. Lo confermano gli allarmi lanciati sia dal direttore del ministero Gianni Rezza che dal presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta. In particolare preoccupano le crescenti ospedalizzazioni tra i più giovani. In un mese i ricoverati tra gli under 19 sono aumentati di quasi 800 unità passando da 8.632 a 9.423. Un dato, che assieme al fatto che circa un contagio su quattro riguarda nell'ultima settimana la fascia di età under 20, mette a rischio la riapertura delle scuole.

"Studenti non vaccinati in dad". Scuola: maggioranza spaccata

Sommario

La mappa dell'Italia: le regioni in zona gialla e chi rischia l'arancione

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati del ministero della Salute e la tabella Pdf

Bloccati in casa dalle quarantene, come si esce dall'isolamento?

Regioni / Toscana

Sono 6.952 i nuovi positivi al Covid scoperti in In Toscana dall'analisi di 15.673 tamponi molecolari e 11.966 tamponi antigenici rapidi. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 6 decessi: 2 uomini e 4 donne con un'età media di 75,5 anni. Gli attualmente positivi sono oltre 100mila (100.783). Tra questi i ricoverati sono 839 (59 in più rispetto a ieri), di cui 84 in terapia intensiva (-1).

Sono 6.468 (il doppio rispetto a quello di ieri) i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto e 17 i decessi. Il rialzo dei casi si deve anche all'aumento dell'attività di tracciamento, con oltre 50.000 tamponi processati. Le persone attualmente positive sono 111.589. Pesante ormai la situazione ospedaliera: i ricoverati in area medica salgono a 1.316 (+52), mentre sono 200 (-2) i pazienti in terapia intensiva.

L'11,5% dei 30.923 tamponi processati in Puglia nelle ultime 24 ore ha dato esito positivo. Si tratta di 3.568 nuovi casi, la gran parte dei quali rilevati in provincia di Bari (+1.458). nuove positività rispetto a ieri. Le vittime sono 2 e fanno salire a 6.988 il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia. Sono 33.976 gli attualmente positivi di cui 299 ricoverati in area non critica (16 in più rispetto a ieri) e 33 in terapia intensiva (+1).

Ancora in crescita i ricoverati Covid in Umbria, 172, 13 in più rispetto a ieri; salgono anche i posti occupati nelle terapie intensive (10, +2). Nelle ultime 24 ore si registrano 1.134 nuovi positivi, il 12,86% di 2.386 tamponi molecolari e 6.430 test antigenici, e 2 morti. I nuovi guariti sono 90, mentre gli attualmente positivi sono 24.405, 1.042 in più rispetto a ieri.

Nell'ultima giornata nelle Marche sono stati rilevati 519 casi di positività al Coronavirus. Sale ancora l'incidenza su 100mila abitanti che è pari a 635,07. Il numero più alto di contagi è stato individuato in provincia di Ancona (206) e la fascia più interessata resta questa tra i 25 e i 44 anni. Sono stati eseguiti 4.498 tamponi (3.443 nel percorso diagnostico di screening con il 15,1% di positivi e 1.055 nel percorso guariti) e 2.549 test antigenici (772 positivi).

In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati complessivamente 453 contagi: 269 su 2.092 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 12,86% e 184 su 4.976 test rapidi antigenici realizzati (3,70%). La fascia d'età più colpita è la 40-49 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 6 decessi (4.234 in totale). Sono 30 (-2) i ricoverati in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 308 (+10).

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige si registrano un altro decesso (1.309 in totale dall'inizio della pandemia) e 443 nuovi casi. Sono risultati positivi 39 di 526 tamponi molecolari e 404 di 7.433 test antigenici. Restano 18 i pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 84 (+8) i ricoverati nei normali reparti ospedalieri. Nelle cliniche private ci sono poi 58 pazienti (dato del 30 dicembre). Sono 322 i nuovi guariti e 6.172 le persone in quarantena.

Un decesso e 315 contagi in Basilicata. Crollano i tamponi e, di conseguenza, i casi in Molise: sono 23 nelle ultime 24 ore.