Tokyo, 2 agosto 2021 - Il Covid rialza la testa, ma non corre, almeno per ora. Occhi puntati comunque sulla situazione negli ospedali, parametro chiave della quarta ondata. Sale al 4% la percentuale di posti letto nei reparti italiani occupati da pazienti Covid, mostra il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali relativo al 1 agosto. A crescere sono anche le terapie intensive: il 3% dei posti è occupato da pazienti Covid. È la Sardegna, passata dal 5% al 9% in una settimana, la regione che vede la maggior crescita di terapie intensive occupate, seguita da Lazio e Sicilia al 5%. Mentre per i ricoveri Covid nei reparti ordinari, le regioni in crescita maggiore sono Sicilia e Calabria, arrivate in una settimana rispettivamente al 10% e 9%, seguite dalla Campania al 6%.

Oggi il ministero della Salute farà il punto della situazione con il bollettino quotidiano su casi totali, attualmente positivi, morti e guariti, con i dati in arrivo dalle Regioni.

Intanto sono ancora bloccate le prenotazioni per il vaccino nel Lazio per l'attacco hacker che da ieri ha colpito i sistemi informatici della Regione e che sarebbe partito dall'estero (non ancora circoscritta l'area geografica da cui sono partiti i malware). I pirati, ancora all'interno, sarebbero riusciti a infiltrarsi nel sistema entrando nel profilo di un amministratore di rete e attivando il 'cryptolocker', che cripta i dati. A essere bloccati sarebbero tutti i file del Centro Elaborazione Dati.

I contagi da Covid superano i 60 milioni in Europa, secondo quanto riferisce l'Oms e le vittime sono più di 1,2 milioni.

Il bollettino del 2 agosto

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella Pdf

Le regioni / Veneto

I nuovi positivi al Covid in Veneto sono 460, dato che porta il totale complessivo a 437.526 contagiati, con una incidenza del 4.20%. I dati di oggi parlano di 12.660 positivi, 305 in più rispetto a ieri. Le cifre risentono dei calcoli parziali del fine settimana. I ricoverati, ha spiegato il governatore Luca Zaia sono 164, numero invariato: 145 in area non critica (-1) e 19 in terapia intensiva (+1). Il numero dei morti è a -3 perché erano stato caricati tre decessi non Covid. Per Zaia "l'ondata non sta pesando dal punto di vista ospedalieri ma il virus sta circolando". Nuovo invito del governatore alla vaccinazione: "In questo momento abbiamo 200mila dosi che non hanno ancora un destinatario - rileva - è evidente l calo delle prenotazioni perché è iniziata la fase estiva". Zaia prevede che a settembre sarà vaccinato il 75% dei veneti.

Toscana

Sei morti per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore, dopo una tregua di un solo giorno (ieri) senza decessi. Le ultime vittime hanno età media di 69,8 anni e sono di Firenze, Arezzo, Prato e Lucca. Il report giornaliero evidenzia altri 452 positivi (età media 34 anni, il 66% ha meno di 39 anni) che fanno salire il totale dei contagiati a 253.127 casi (+0,2% sul giorno precedente). Gli attualmente positivi sono oggi 7.854 (+3,8% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 179 (+12 su ieri, +7,2%) di cui 20 in terapia intensiva (due pazienti in più, +11,1%). Altre 7.675 persone positive sono in isolamento a casa con "sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (+274 su ieri, +3,7%). Ci sono inoltre 12.342 persone (+27 su ieri, +0,2%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le altre Regioni

Solo 3 nuovi casi in Alto Adige.