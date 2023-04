Darfur, uccisi tre operatori Onu

KHARTUM

Le Nazioni Unite piangono i primi caduti in Sudan dalla ripresa della guerra civile dopo il tentato colpo di Stato ad opera dei paramilitari filorussi. Tre operatori del World food programme (Wfp) sono rimasti uccisi nel corso degli scontri scoppiati l’altroieri nel nord del Darfur. "Sono enormente sconvolto dalla notizie di proiettili che colpiscono l’Onu ed altre sedi umanitarie – ha dichiarato il rappresentante speciale dell’Onu in Sudan, Volker Perthes –. Questi atti di violenza interrompono la distribuzione di aiuti che salvano le vite e devono finire". Proprio alla luce delle uccisioni di suoi operatori, il Wfp ha deciso di sospendere temporaneamente le operazioni in Sudan per non pregiudicare la sicurezza del proprio personale.

Nella giornata di ieri le forze regolari guidate dal generale Abdel-Fattah al Burhan avevano raggiunto un accordo con i ribelli del generale Mohamed Hamdan Dagalo per l’attivazione di corridoi umanitari. La sospensione delle ostilità è durata però giusto il tempo della firma. Colpi di artiglieria sono risuonati nella capitale dove si contano vittime e feriti. L’Unione africana prova a far tacere le armi. Moussa Faki Mahamat, il capo della Ua, andrà a Khartum per concordare un cessate il fuoco.