Ravenna, 28 agosto 2020 - Il variegato mondo degli appassionati di Dante si sta preparano per l’appuntamento che dal 14 settembre, alle sei di ogni sera, animerà a Ravenna i luoghi del Poeta. Davanti alla Tomba verrà letto ogni giorno un canto della Divina Commedia nell’iniziativa L’ora che volge il disio, che raccoglierà nel Museo Dantesco le immagini di grandi protagonisti dell’arte e della società, alternate a quelle di cittadini, turisti, studenti, intenti a cimentarsi con l’opera. La lettura verrà eseguita a pochi passi dal nuovo Museo dantesco e dalla Casa Dante, che renderanno il tributo al Poeta da parte di milioni di visitatori un’esperienza ancora più affascinante.

I lavori al Museo

Tra gli interventi strutturali in programma a Ravenna per il VII centenario anche il riallestimento del Museo Dantesco all’interno dei Chiostri Francescani. I lavori sono in piena attività e ieri è stata trasferita con tutti gli accorgimenti del caso l’arca nella quale, nel 1865, furono esposte le spoglie del Poeta. A trovare le ossa era stato, vicino alla Tomba, un operaio durante i lavori di restauro per il VI centenario della nascita. La salma fu ricomposta ed esposta al pubblico. Ora l’arca torna al Museo Dantesco dopo essere stata conservata a lungo nella Biblioteca Classense.