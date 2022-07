"Danni alla salute dopo il vaccino" Un atleta di 16 anni sarà risarcito

di Saverio Bargagna

Il 10 agosto 2021 il ragazzo si sottopone alla dose unica del vaccino Moderna. Il 26 settembre è ricoverato in ospedale a Pisa per una trombocitemia autoimmune. Ancora oggi il 16enne entra ed esce dagli ambulatori. Una perizia ha oggi accertato il nesso fra il vaccino anti-Covid e la patologia derivata, una correlazione che la famiglia sosteneva da tempo. E tutto ciò porterà ad un prossimo risarcimento economico.

La vicenda è delicata. Siamo in Toscana, all’ombra della torre di Pisa. Il protagonista è un giovanissimo di 15 anni che "pratica atletica – raccontano i genitori – ed è sano come un pesce". Si sottopone ad una dose di vaccino anti-Covid Moderna poi, qualche giorno dopo "rientra dagli allenamenti – è la testimonianza raccolta dal padre – con un livido che dal polso raggiunge la spalla. Chiedo se avesse il mal di gola. Mio figlio apre la bocca e resto scioccato: ha protuberanze e petecchie, anche sulla lingua. Ci rechiamo al pronto soccorso d’urgenza". Ha inizio così il lungo calvario: "Siamo distrutti" raccontano a La Nazione nell’ ottobre scorso.

Il resto della vicenda lo riassume Codacons: "Fino al 18 ottobre 2021 – spiegano dall’associazione a tutela dei consumatori – il minore resta ricoverato nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Dopo aver svolto tutti gli accertamenti viene diagnosticata una piastrinopenia autoimmune". Ancora oggi, a distanza di mesi, il 16enne è in cura in day hospital. "I medici del reparto segnalano all’Aifa il numero del lotto del vaccino effettuato – aggiunge Codacons –, sospettando una correlazione tra la vaccinazione e l’insorgenza della patologia". Ma la situazione del ragazzo purtroppo non migliora e, nonostante le cure prestate, i valori sanitari restano fuori dalla norma. Così a dicembre 2021 la famiglia si rivolge al reparto di Oncoematologia dell’ospedale pediatrico “Gaslini” di Genova, dove vengono effettuate una serie di analisi immunologiche e genetiche che confermano la diagnosi.

A queste analisi mediche si aggiunge la perizia del Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia che "riconosce – scrive ancora Codacons – il nesso causale tra la vaccinazione e la trombocitemia autoimmune riportata dal ragazzo a distanza di poche settimane dalla somministrazione di una dose di vaccino anti-Covid Moderna". "Tutto questo – conclude l’associazione – offre il via libera in modo formale al risarcimento in favore del ragazzo, che sarà quantificato in separata sede, per danni da vaccinazione".