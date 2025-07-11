Danni al patrimonio Unesco, arrestato ladro d’acqua

Clamoroso furto d’acqua alla Reggia di Caserta. Arriva pochissima acqua dall’alta cascata del Torrione e nelle vasche, e ancora meno è quella disponibile per irrigare gli enormi prati, ormai ingialliti. Ma quest’estate la carenza idrica non è dovuta solo alle scarse precipitazioni e all’esigua portata dell’acquedotto, ma anche e, forse soprattutto, all’ingente e costante furto d’acqua realizzato da un 58enne imprenditore agricolo. L’uomo - arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Stazione di Caserta e del Nucleo forestale, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere - aveva ideato un efficace sistema di sottrazione illecita dell’acqua dall’acquedotto Carolino, bene storico borbonico riconosciuto con la Reggia patrimonio dell’Unesco, che ancora oggi alimenta vasche e fontane del Palazzo reale vanvitelliano.

Un allaccio abusivo che gli ha permesso di impossessarsi dell’acqua destinata alla Reggia e di trasportarla per 145 metri nel suo fondo. E la Reggia ne è uscita fortemente danneggiata, come ha ammesso la direttrice generale del museo, Tiziana Maffei. "Abbiamo tenuto un doveroso silenzio circa la grave mancanza d’acqua del Parco reale, in accordo con le forze dell’ordine, avendo il debito riguardo alle attività di indagine avviate dai carabinieri, rispettosi e fiduciosi nella legge e nelle istituzioni", ha spiegato, ricordando che "a fronte della carenza idrica della Cascata, delle fontane e delle vasche che vengono alimentate dall’Acquedotto carolino, non è stato attivato il sistema di irrigazione dei prati della parte alta del Parco reale, limitando l’utilizzo della preziosa risorsa a favore delle alberature monumentali e delle fioriture che necessitano di un minimo apporto di acqua per sopravvivere".

È stato dunque tempestivo l’intervento dei carabinieri: il 58enne è accusato di furto aggravato e continuato di acqua pubblica, con danneggiamento di un bene culturale patrimonio Unesco, invasione di terreni o edifici dello Stato e attività di gestione di rifiuti agricoli non autorizzata.