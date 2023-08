Daniela Mazzacane è morta: la giornalista di Telenorba a Bari aveva 59 anni. Quella dedica al marito che spezza il cuore

Bari, 1 agosto 2023 – Daniela Mazzacane, giornalista e volto storico di Telenorba a Bari, è morta a 59 anni. A darne notizia la stessa emittente sui social. Centinaia i commenti in calce al post su Facebook. "La notizia che non avremmo mai voluto dare”, scrivono i colleghi del tg. Bella e sempre curata, la giornalista era amata per il suo modo educato e diretto di entrare nelle case dei telespettatori.

La passione per il giornalismo e la malattia

La malattia non era riuscita a spegnerle la passione e l’entusiamo per la professione. “Il mio amato lavoro”, è la didascalia seguita da tre cuoricini per una foto di aprile, lo sguardo concentrato, il microfono in mano.

Chi era Daniela Mazzacane

Daniela Mazzacane aveva esordito al tg dell’emittente 25 anni fa, all’epoca conduceva l’edizione delle 7.30. In seguito aveva coordinato e condotto Tg Prima, un approfondimento di costume e società. Da ultimo, era stata tra le conduttrici di Pomeriggio Norba. I funerali si terranno domani alle ore 10 nella chiesa di San Ferdinando, a Bari.

L’amore per il marito e le figlie

Daniela Mazzacane era sposata, con due figlie. Alla sua famiglia riserva le dediche più belle e commoventi. L’ultima dichiarazione d’amore per il marito è del 29 giugno, “e sono 31 di vita insieme tra momenti intensamente felici ma anche di sacrifici e battaglie… Ma quando c’è il rispetto e l’affetto trionfa sempre l’amore. Grazie marito mio, sei il migliore del mondo”.