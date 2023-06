Daniela Bongiorno e l’amico Silvio "Mike diceva: è l’italiano migliore"

di Marianna Vazzana

"Difficile dire in poche parole quello che è stato Silvio Berlusconi per me e per Mike: tra le nostre famiglie c’era una grande amicizia. Oggi non posso che ricordare una persona speciale e mi commuovo". Parole di Daniela Zuccoli, vedova di Mike Bongiorno. "Ed essere oggi (ieri per chi legge, ndr) al funerale di Silvio Berlusconi mi riporta alla mente il giorno dell’addio a mio padre – continua Leonardo Bongiorno, il figlio più giovane di Mike –: ricordo bene il suo discorso per lui sul sagrato del Duomo, quel giorno". Era il 12 settembre 2009. Di Mike, Silvio disse che era "un uomo profondamente buono, profondamente giusto, che faceva del rispetto verso gli altri il suo modo di essere costante". "Era l’italiano migliore".

Berlusconi propose a Bongiorno di passare alla sua emittente alla fine degli anni Settanta ma la decisione non fu immediata: cosa lo convinse ad accettare?

Risponde Daniela: "Mike si domandava chi fosse Berlusconi. Lo affascinava il fatto che volesse sfidare il predominio della tv pubblica. In più rimase subito colpito per il suo carisma, la sua intelligenza e intraprendenza. E poi entrambi volevano creare novità; in più Mike aveva cominciato in America, sapeva bene cosa volesse dire lavorare per una tv commerciale. Insomma, gli diede fiducia anche se quella scelta non fu facile. Lui stesso parlò di “salto nel buio“ e di “colpo di testa“ passando a quella piccola (allora) emittente dopo essere stato 25 anni in Rai, con audience di oltre 25 milioni di telespettatori".

Com’era Berlusconi nei momenti di relax?

Risponde Daniela: "Sempre simpatico, con la battuta pronta. Le nostre vacanze erano allegre, con tutti i figli attorno. Ricordo quelle in Sardegna, sulla barca. Silvio con me era sempre rispettoso e anche galante".

Altri momenti che avete condiviso?

Risponde Daniela: "Era sempre presente nelle occasioni importanti della nostra famiglia, e Mike ci teneva ad averlo. Basti dire che lo abbiamo scelto come padrino per battezzare nostro figlio Leonardo".

Su Instagram, Leonardo ha scritto una frase ironica su quella giornata...

Risponde Leonardo: "Sì, ho scritto “Ciao Silvio, posso considerarmi un unto del signore twice“ (due volte, ndr) perché lui si riteneva una sorta di “emanazione divina“. Ho pensato che lui sarebbe allegro anche ora. Ho anche scritto che ora lui e papà saranno insieme a immaginare qualche nuova sfida come per esempio lanciare TeleSanPietro".

Qualche altro ricordo?

Risponde Leonardo: "Silvio venne al settantesimo compleanno di papà alla nostra Villa Zuccoli, sul lago Maggiore. Rimasi incantato perché venne in elicottero (della Fininvest) ma da bimbo fui anche scontento perché rovinò il prato del campo sul quale giocavo a pallone".

Sotto una foto in bianco e nero, con Silvio e Mike, c’è scritto "Siamo la coppia più bella del mondo". Sono andati sempre d’accordo?

Risponde Daniela: "Sì. La loro era un’intesa tra “amici rivoluzionari“, una grande amicizia che sicuramente non può spegnersi. Ora esprimo tutta la mia vicinanza ai suoi cari".