Daniel Nilsson di ‘Avanti un altro’ arrestato per maltrattamenti alla compagna

Aosta, 30 giugno 2025 – Fermato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia il modello svedese Daniel Nilsson, noto volto televisivo per essere il 'Bonus' nel programma 'Avanti un altro' condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. I fatti risalgono a sabato sera quando i carabinieri, allertati da un passante, sono intervenuti per una violenta lite tra il 45enne originario di Malmoe e la compagna in strada a Cervinia (Aosta), dove la coppia stava trascorrendo una vacanza.

Da quanto ricostruito, l'ex giocatore di hockey su ghiaccio che oggi sfila e posa per molti marchi di moda, avrebbe schiaffeggiato e spintonato la donna. Quest'ultima, poi ascoltata dagli uomini dell’Arma, avrebbe riferito come Nilsson non fosse nuovo a questo tipo di reazioni. Per lui, quindi, è scattato il 'codice rosso' (la legge che mira a proteggere le vittime di violenza domestica e di genere, ndr) ed è stato portato nel carcere di Brissogne, alle porte di Aosta. Da quanto risulta agli inquirenti, però, la sua compagna non si è fatta refertare al Pronto soccorso.

La procura di Aosta intende chiedere la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per Nilsson. L'udienza davanti al gip è attesa per domani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent.

Nilsson, classe 1980, ha iniziato la sua carriera in Australia per poi trasferirsi in Italia, dove, oltre a continuare con l’attività di modello, è approdato in tv. Nel 2016 ha partecipato a ‘Ballando con le stelle’ in coppia con l’insegnante Valeria Belozerova.