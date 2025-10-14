La Dana e il rischio Tlc: l’Italia nel mirino dei cicloni. Rischio di grave maltempo

Roma, 14 ottobre 2025 - Non arriverà l’aria fredda, ma un violento ciclone sta per impattare sull’Italia. Il cambio di stagione dunque è rimandato, ma diverse regioni dovranno fare i conti con una pesante ondata di maltempo. Che potrebbe fare il bis nel weekend. Sarà una settimana movimentata, in particolare al Centro Sud. E in alcune aree andrà prestato molta attenzione.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che l'aria fredda polare sta colpendo l'Europa orientale e, solo marginalmente, il nostro settore adriatico. E' previsto un lieve calo delle temperature soprattutto nei valori massimi ma, tutto sommato e dal punto di vista termico, proseguirà l'Ottobrata su buona parte del Paese. Sul settore adriatico a causa di questa discesa russa, avremo al più dei temporali specie tra Abruzzo e Molise, ma il vero attacco perturbato arriverà da ovest, dalla Spagna.

Tutta colpa della Dana che sta colpendo ancora il Mare di Alboran e parte del settore orientale della Spagna e che adesso punta anche le nostre Isole Maggiori. Con l'acronimo Dana si identifica in spagnolo una ‘Depresión Aislada en Niveles Altos’, in pratica una depressione in quota, una bassa pressione perlopiù stazionaria che porta forte maltempo sulle stesse zone.

Ma questa Dana non sarà stazionaria, si sposterà verso Est entro le prossime 24 ore colpendo dapprima la Sardegna e poi gran parte del Sud. Al Centro Nord, di contro, il tempo resterà più stabile. Il martedì 14 vedrà i resti della Dana avanzare verso il Mare e il Canale di Sardegna: al mattino si prevedono rovesci sparsi sull'isola dei Nuraghi, in seguito anche in Sicilia. Mercoledì 15 tutto il Sud sarà raggiunto dalla perturbazione con fenomeni che potranno risultare intensi soprattutto sulle Isole Maggiori, poi da giovedì 16 anche sulla Calabria, specie ionica. Sarà in questa giornata – sottolinea l’esperto – che andrà monitorata la possibilità di nubifragi e di temporali stazionari sulle Isole Maggiori e su parte del meridione.

Sul sito di ilMeteo.it si legge che secondo gli ultimi aggiornamenti “le piogge potrebbero insistere per due giorni di fila con accumuli fino a 100 millimetri (l'equivalente delle precipitazioni attese in un mese concentrato in poche ore) in particolare su Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata. Come già capitato nel recente passato (2023, 2024), condizioni di questo tipo possono rivelarsi particolarmente delicate con la possibilità pure di allagamenti e alluvioni lampo”.

Al Nord ritroveremo ancora nubi basse in Val Padana con aumento dello smog, al Centro prevarranno le schiarite e l'Ottobrata si farà ancora sentire con massime fino a 23 gradi anche a Roma. In sintesi, avremo un'Italia divisa in due, o meglio in tre: in Val Padana siamo già entrati in quel cielo grigio noioso tipico dell'autunno, al Centro respiriamo ancora un po' l'Ottobrata degli ultimi giorni, mentre al Sud scivoleremo via via nell'allerta meteo per nubifragi possibili, specie lungo le coste a causa del mare ancora decisamente caldo; le acque dei bacini italiani sono ancora termicamente sopra media e in grado di fornire carburante ai cumulonembi, le imponente nubi verticali associate ai temporali in arrivo al Sud.

Ma non è finita, perché “già nel corso del prossimo weekend, una nuova perturbazione potrebbe impattare ancora una volta su questi settori (Isole Maggiori e regioni del Sud): il rischio è che si possa formare un TLC (Tropical Like Cyclone), cioè un insidioso sistema perturbato dalle caratteristiche tropicali in grado di innescare piogge alluvionali”.

