12 ott 2025
VIVIANA PONCHIA
Damiano David contro il bullismo: “Paolo, ti avrei voluto qui”. Victoria e gli altri Maneskin a sorpresa sotto il palco

L’omaggio commosso al 14enne di Latina Paolo Mendico che amava suonare il basso ed è morto suicida. La cover di Jovanotti “Le tasche piene di sassi” con la dedica: “Il male fatto dalle parole lascia cicatrici invisibili”. Sulla band: “Non credete alle stronzate, non ci odiamo”

Il piccolo gigante che a 26 anni ha già avuto modo di lustrare l’autostima grazie al blando gigioneggiare con Taylor Swifts e alla benedizione di Mick Jagger aveva avvertito i suoi discepoli: «Non credete alle stronzate, non ci odiamo. È solo che sono cresciuto, un giorno qualcosa si è rotto e non riuscivo a essere capito. Ma era una cosa mia, non ha niente a che vedere con gli altri componenti della band. Sto provando cose». Le fa provare anche chi lo ama come parte del tutto, infatti è già partito il timer della reunion. A quando un nuovo progetto collettivo, la bella notizia del solista pentito che se torna in Italia non è perché è Natale?

Intanto lui va di bolina sfruttando la potenza delle proprie vele nel tour di 34 date tra Europa, Australia e Sud America. Si è preso i suoi spazi, una fidanzata star, un singolo con Tyla e Nile Rodgers. Però chissà. Gli antichi amici sono lì, è un attimo allungare la mano e finire abbracciati. E scoppia il boato del pubblico, che li avvista e si rianima. Si chiama essere in pausa. O creare un’aspettativa.

Damiano si concede un concerto senza ospiti come chi sa che da solo basta e avanza. E al posto dell’invitato mette la cover delle Tasche piene di sassi di Jovanotti più una grossa lacrima, che non delude mai. «Sono solo stasera senza di te. Mi hai lasciato da solo davanti al cielo…». E c’è chi singhiozza, chi ha visto Victoria e specula sul futuro ma il rock è sadico, sa toccare dove fa male per consolare.

Damiano è solo e ricorda Paolo Mendico, il ragazzo di Latina morto suicida perché bullizzato. Jovanotti è per lui, la chiosa anche: «Il male fatto dalle parole lascia cicatrici invisibili e lente a guarire, molto più lente di quanto si creda. Questa sera non avrò un ospite sul palco, ma mai come in questo caso lo avrei voluto portare qui accanto a me e tenergli la mano». Cosa gli vuoi dire: accendini, fazzoletti e applauso.

