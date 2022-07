Dallo Ius Scholae alla cannabis, tra emendamenti e minacce di strappi

1 La richiesta

Molti parlamentari del Movimento chiedono con insistenza ai vertici del partito (sia al garante Beppe Grillo che al presidente Giuseppe Conte) non di uscire

dal governo, ma di dare

solo un appoggio esterno

2 Respinti (per ora)

I parlamentari che premono per uscire dall’esecutivo e dare solo un appoggio esterno sono stati fermati per ora sia da Grillo che da Conte. I due hanno ribadito che l’appoggio al premier Mario Draghi non

si discute almeno sino a

che Palazzo Chigi prenderà

in considerazione le proposte e le idee pentastellate

3 Perché lo scontro

I temi di divergenza con il premier da parte dei grillini sono vari. In primis salario minimo, superbonus, reddito di cittadinanza