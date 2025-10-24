Dalle segnalazioni agli ospedali. Il Codice Rosso non è automatico

di Giulia ProsperettiROMANel solco tracciato dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (legge n. 77 del 2013) la normativa italiana ha visto negli ultimi anni una serie di interventi che hanno determinato un’evoluzione in materia. In tale scenario – mentre è l’introduzione nel Codice penale del delitto di femminicidio e altri interventi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime sono all’esame della Commissione Giustizia della Camera – il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è il cosiddetto ‘Codice rosso’ (legge 69 del 2019).

Il provvedimento – oggetto di successivi aggiornamenti – ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica; creato una corsia preferenziale per accelerare le indagini in modo da assicurare l’immediata instaurazione del processo riducendo, così, i tempi per l’adozione di eventuali provvedimenti protettivi; introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).

Ma affinché il Codice rosso possa scattare – afferma Francesco Menditto, già procuratore della Repubblica di Tivoli – "è necessario che il sistema funzioni". Sulla carta la normativa è efficace – sottolinea Menditto – rilevando, tuttavia, "problematiche nell’applicazione, necessità di formazione del personale e di risorse aggiuntive". Criticità che, in assenza di una denuncia da parte della donna, possono rendere difficoltoso l’avvio dell’iter di tutela.

Un ruolo importante sul fronte della prevenzione è affidato agli operatori dei pronto soccorso. Il questionario ‘Brief Risk Assessment for the Emergency Department’ consente loro, attraverso cique domande dirette, di identificare efficacemente e tempestivamente le vittime ad altissimo rischio. Una risposta positiva a tre domande denota un elevato rischio di maltrattamento grave. Pamela Genini aveva risposto in maniera affermativa a quattro domande su cinque, eppure il Codice rosso non è scattato. "Se i sanitari hanno la percezione di essere di fronte a un reato grave, (perseguibile d’ufficio) hanno l’obbligo giuridico di rappresentarlo. In ogni caso devono informare la persona che ha dei diritti e, se la donna acconsente, chiamare un centro antiviolenza. Nel caso in cui la donna si rifiuti, se ritengono che si tratti di un fatto lieve, di un reato perseguibile a querela, – una percossa, per intenderci – non l’obbligo ma solo la facoltà di avvisare le forze di polizia" spiega Menditto evidenziando che "nelle migliori prassi e nei migliori territori, in presenza di risposte affermative al questionario le segnalazioni avvengono sempre". E "anche nel caso di reati perseguibili a querela, – prosegue – anche se la donna non l’ha presentata, le forze di polizia hanno l’obbligo di effettuare ulteriori accertamenti e comunque di avvisare il pubblico ministero che può far scattare il Codice rosso".

Un altro strumento utile è l’ammonimento del questore, una procedura amministrativa preventiva. Il questore – su segnalazione di una donna vittima di stalking che non vuole presentare la querela o delle stesse forze di polizia, venute a conoscenza di episodi di violenza domestica, anche per segnalazione di terzi (il cui nome non verrà menzionato) – può avviare un procedimento, convocare la persona, fare degli accertamenti. Se tale ammonimento non viene rispettato scatta la denuncia da parte di polizia e carabinieri.