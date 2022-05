Dalle assoluzioni alla condanna Tutte le sentenze

1 L’omicidio

È la mattina del13 agosto del 2007 quando con una telefonata al 118 Alberto Stasi racconta di aver trovato la fidanzata, Chiara Poggi, senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco.

2 L’arresto

I sospetti si concentrarono subito su Alberto Stasi a causa dell’eccessiva pulizia delle scarpe, come se le avesse lucidate o cambiate dopo essere passato sul pavimento sporco di sangue. Fu arrestato il 24 settembre 2007.

3 I processi

Assolto in primo grado e anche in Appello Stasi è stato poi condannato nel processo d’Appello bis dopo che la Cassazione ne aveva ordinato un nuovo processo. Il 12 dicembre 2015 la Corte di Cassazione conferma la sentenza-bis della Corte d’Appello di Milano condannando in via definitiva Stasi a 16 anni.