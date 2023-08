Dall’ambulatorio ai social Decalogo per i dottori "Aprite un profilo di lavoro No alle terapie via chat"

di Giulia Prosperetti

È necessario rispettare, anche sui social così come nella vita reale, i principi del Codice di Deontologia Medica. Questo il monito che arriva dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) che, di fronte all’aumento della presenza sui social dei medici e, di conseguenza, dei contenuti (scrittura, comunicazioni vocali, immagini, video) trasmessi attraverso questi mezzi di comunicazione, ha diffuso una serie di raccomandazioni sull’utilizzo dei social media nella professione medica. Una necessità già in periodo pre-Covid19 diventata oggi ancora più urgente per far fronte all’infodemia, quella eccessiva quantità di informazioni, comprese quelle false o fuorvianti, in ambienti digitali e fisici che causa, nei cittadini-pazienti, l’insorgenza di confusione e comportamenti rischiosi che possono nuocere alla salute. Ma anche per tutelare i medici dal punto di vista legale.

Le proposte di raccomandazioni – elaborate da Eugenio Santoro, ricercatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di Milano, Guido Marinoni, Guerino Carnevale e Francesco Del Zotti per conto del Gruppo di Lavoro ‘Information and Communications Technology’ della Fnomceo – "possono costituire – spiega il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli – un’utile base di partenza e offrire alla Consulta e al Board di Deontologia interessanti spunti di discussione nell’ambito dei lavori di revisione del Codice". Alla base vi è la considerazione che in Italia, la comunicazione tra medici con scambio di informazioni scientifiche impiegando i social media avviene in assenza di una regolamentazione specifica o, quanto meno, di raccomandazioni che possano indicare quali atti un medico può fare, quali può pensare di fare con particolari accorgimenti e quali è importante non faccia mai, considerando che, già da tempo, le informazioni trasmesse con tale modalità possono essere utilizzate in giudizio quale mezzo di prova.

"Il numero di medici che fanno uso di una qualunque forma di piattaforma di social media è in forte crescita. L’uso non appropriato di questi strumenti da parte dei medici – avverte il componente del Comitato Centrale Fnomceo – li espone al rischio di compromettere il tradizionale rapporto medico-paziente e, nei casi più gravi, a quello di possibili azioni legali per non avere osservato, consapevolmente o inconsapevolmente, la privacy dei pazienti o per avere messo in discussione la reputazione o la professionalità di colleghi". Ai medici che usano i social media viene suggerita l’apertura di due account distinti, da usare rispettivamente per fini personali e professionali, avendo bene definito chi può accedere ai corrispondenti profili e usando cautela nell’accettare le richieste di amicizia dei pazienti. L’accesso del paziente ai contenuti personali del medico può, infatti, comprometterne il tradizionale rapporto di fiducia e il rispetto del ruolo scientifico-professionale, pregiudicando la relazione medico-paziente e contribuendo a favorire comportamenti che oltrepassano gli usuali ed appropriati rapporti professionali.

Il profilo professionale non deve ospitare dati sensibili (incluse le immagini) riconducibili in qualche maniera ai pazienti, ma solo informazioni generali riguardanti la salute, la pratica clinica, l’informazione scientifica e i link ad altri siti web, rimandando la discussioni tra colleghi ai social network professionali e alle online communities frequentate esclusivamente dai medici con accesso tramite registrazione, username e password. È sconsigliato rispondere ai pazienti su specifiche questioni sanitarie personali o suggerire cure in termini generali, e, dal momento che i social non garantiscono la confidenzialità della conversazione, bisogna adottare adeguatamente gli strumenti messi a disposizione dalle varie piattaforme social per proteggerne i contenuti. I medici devono assicurarsi della validità scientifica dei contenuti diffusi attraverso i post e prestare particolare attenzione alla prevenzione e alla lotta alle fake news. Importante, infine, esplicitare un eventuale conflitto di interessi.