Dalla tragedia alla beneficenza

Enzo Ferrari sposò Laura Garello (1900-1978), dalla quale ebbe il primo figlio Alfredo, per tutti Dino. In seguito ebbe un altro figlio, Piero, nato nel 1945 da Lina Lardi (1911-2006). Dino era affetto da distrofia di Duchenne e morì a soli 24 anni. A lui è stata attribuita la progettazione del celebre motore V6 di 1.986 cc, ideato per la partecipazione della Scuderia Ferrari alle gare di Formula 2. In sua memoria, nel 1981 Enzo Ferrari si adoperò per fondare il Centro Dino Ferrari, una struttura medica dell’Università di Milano, specializzata nella cura e nella ricerca scientifica inerenti alle distrofie muscolari.