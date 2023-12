Dalla Lega una stretta all’utilizzo e alla divulgazione delle intercettazioni

Oltre 160 emendamenti con cospicua produzione di maggioranza mettono in discussione il ddl Nordio al Senato, in particolare in tema di intercettazioni, invocando di fatto un significativo restyling. A chiedere le misure più stringenti sono soprattutto Lega e Forza Italia con un corposo pacchetto di modifiche (in tutto 105 pagine). Da FdI invece solo tre proposte ’tecniche’. Per Lega e FI, se le intercettazioni riguardano persone non indagate, non possono essere trascritte. Per gli azzurri devono sparire anche tutti i nomi delle "persone estranee all’indagine". Prevista anche una stretta sulla stampa tesa a "limitare la pubblicazione degli atti di indagine". In ogni caso, una sola proroga alle intercettazioni. La Lega punta poi a vietare "il sequestro e ogni forma di controllo delle comunicazioni" tra "indagato e difensore", salvo che l’autorità giudiziaria ritenga "che si tratti di corpo del reato". Tra gli obiettivi del ddl anche l’abolizione della legge Severino. La Lega vorrebbe applicare le nuove norme ai processi in corso con la conseguenza di vedere decadere tutti i contenziosi per abuso di ufficio. Il Carroccio propone anche di aumentare l’età dei magistrati per andare in pensione: 73 anni anziché 70.