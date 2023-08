Dal video su TikTok all’assalto Raid di ragazzini: è panico a Londra

di Luca Bolognini

"Non venite, se non potete correre e scappare. Indossate guanti e passamontagna". Un breve messaggio su TikTok e Snapchat, condiviso a velocità esponenziale, ha causato il panico a Oxford Street, la strada dello shopping londinese. "Appuntamento alle 15, rapina al Jd (noto negozio di articoli sportivi, ndr) di Oxford Circus". Scotland Yard ha intercettato il video; i clienti sono stati invitati a uscire e decine di agenti si sono trasformati in scudi umani per proteggere le attività commerciali. Ma quando mercoledì pomeriggio lo tsunami di ragazzi si è abbattuto su Oxford Street (l’Independent parla di diverse centinaia di giovani), c’è stato poco da fare. Il flashmob della violenza, un fenomeno che finora sembrava un’esclusiva poco invidiabile degli Stati Uniti, è durato cinque ore. Tra ragazzi e poliziotti sono volati cazzotti e spintoni. Diversi giovani sono stati immobilizzati a terra prima di essere arrestati. Alla fine nove sono finiti in manette. "Molti turisti – ha raccontato una testimone – erano terrorizzati. Io sono riuscita a lasciare la zona, sfruttando una via secondaria".

Sui social, i video degli agenti coi manganelli alzati sono diventati virali. Molti ragazzini avevano il volto coperto e indossavano indumenti sportivi, scarpe da ginnastica e felpa. Molti di loro avevano tra i 13 e i 15 anni. In prima linea i ragazzi, nelle retrpvie le ragazze. Mizzy, influencer più volte finito nei guai con la legge, è stato fermato da alcuni poliziotti ed è stato invitato a lasciare Oxford Street. Più tardi ha chiarito su TikTok che era lì per un altro motivo: "Non sapevo nulla del saccheggio che era stato organizzato sui social, volevo solo andare al cinema con i miei amici".

E mentre nella strada dello shopping più affollata di Europa trionfava il caos, sulle piattaforme web i ragazzi invitavano a nuove violenze. Nel mirino le spiagge inglesi. E così giovedì due giovani sono stati arrestati a Southend-on-Sea, nell’Essex, perché stavano organizzando una rapina, mentre altri sono finiti nei guai perché indossavano guanti e passamontagna.

Il panico scatenato a Oxford Street ha spinto il ministro dell’Interno britannico, Suella Braverman (ala destra dei Tory), a chiedere un giro di vite. "Questi criminali vanno inseguiti uno per uno e chiusi in cella. Non possiamo permettere – ha scritto su X (l’ex Twitter) – che il tipo di illegalità visto in alcune città americane arrivi nelle strade del Regno Unito". Anche il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, è intervenuto bollando quanto successo a Oxford Street come "assurdità da social media". Intanto i negozianti della capitale, alcuni dei quali sono stati costretti a chiudere durante i disordini, protestano. Per un dirigente della catena Marks and Spencer la via un tempo considerata "il gioiello della Corona per lo shopping di Londra" ora si è ridotta in pessimo stato a causa della crescente criminalità. "Le strade sono vuote, la spazzatura è ovunque e c’è poca gente".

Ma non solo nel mondo anglofono i social vengono utilizzati per scatenare violenze improvvise. A Bologna, già dieci anni fa, due gruppi di ragazzi, i Bolobene (amanti del lusso) e i Bolofeccia (di gusti più popolari) si diedero appuntamento via Ask (un social che nel frattempo è praticamente defunto) ai Giardini Margherita, il parco più frequentato della città, per darsele di santa ragione. "È vero che oggi li bruciamo coi lanciafiamme?", chiedeva uno dei ragazzi griffati ai suoi amici, prima scendere in strada. La megarissa coinvolse circa duecento giovani. Il buongiorno violento dei social, forse, si vedeva già da quel mattino.