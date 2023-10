Dal primo delitto nel ’68 a Pacciani trovato morto

La vicenda del ’mostro di Firenze’ ruota tutta attorno alla figura di Pietro Pacciani. Fu arrestato il 17 gennaio del 1993 e il processo contro di lui iniziò il 19 aprile del 1994. Ergastolo in primo grado, assolto e scarcerato in appello, sentenza poi annullata in Cassazione. Alla vigilia del processo-bis, il 22 febbraio 1998 Pacciani fu trovato morto. Le prime vittime attribuite alla pistola del ’mostro’ furono i due amanti Antonio Lo Bianco e Barbara Locci, trovati morti in un’Alfa il 21 agosto 1968 a Signa.