Dai No Mose ai No nozze, Bezos vade retro

Degli Antoni

Brigate nozze. Venezia si ribella allo sposalizio di Jeff Bezos – uomo più ricco del mondo numero 2 – con Lauren Sanchez. La pomposa cerimonia, prevista dal 24 al 26 giugno, ha fatto insorgere lo spirito lagunare. Sul campanile di San Giorgio è stato appeso uno striscione con il nome Bezos e una grande X sopra. A rivendicare il gesto un gruppo di attivisti che si sono dati il nome "No Space for Bezos". Per oggi pomeriggio convocata un’assemblea pubblica. L’amministrazione comunale resta serena, anzi serenissima: "Dopo i No Mose e i No Tav ci mancavano solo i No Grandi Matrimoni. Non comprendo come un tale evento possa essere nocivo", ha detto l’assessore Simone Venturini. I critici osservano che, per l’occasione, Venezia è diventata un gigantesco B&B: sequestrati i taxi d’acqua, prenotati svariati hotel, navigazione difficoltosa per i vari blocchi, tutto per vezzeggiare una serqua di vip. Se prima gli abitanti protestavano per il turismo di massa, ora si contesta il turismo d’élite.

Il leone di San Marco ha ripreso a ruggire, vedremo se riuscirà a mettere in fuga i facoltosi sposini. O se, invece, la maggior parte dei cittadini deciderà di accogliere il magnate americano: abbracci e Bezos.