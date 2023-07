Da Trieste ad Ancona a piedi, festeggia i novant’anni con una marcia da record

Oltre 2mila chilometri a piedi in 90 tappe per festeggiare i 90 anni. Il marciatore bolognese Alessandro Bellière, alpino paracadutista ed ex sportivo agonistico, è partito ieri mattina da Piazza Unità d’Italia a Trieste per la sua "ottava grande sfida" camminando lungo l’Italia. Nel suo viaggio questa volta toccherà 65 castelli italiani in 90 tappe, attraversando 9 regioni, dal Friuli Venezia Giulia fino alle Marche. L’arrivo è previsto per il 24 ottobre, giorno del suo compleanno, ad Ancona. "Ho già fatto 7 sfide per un totale di 30mila chilometri a piedi. Volevo smettere, però mi hanno convinto a fare questo nuovo viaggio, dicendomi che i 90 anni sono importanti e vanno festeggiati. Dato che fisicamente sto benissimo, ho deciso di partire", racconta Bellière che per l’inizio del suo percorso ha scelto "la città più bella del mondo.