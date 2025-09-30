Da Eliza Stefania Feru a Elisa Polcino, una lunga scia di sangue: oltre 60 vittime di femminicidio in Italia

Roma, 30 settembre 2025 – Non si ferma la tragica conta delle vittime di femminicidio in Italia. Alle oltre 60 donne uccise dall'inizio dell'anno, stando agli ultimi dati del Viminale che analizzano i primi sette mesi del 2025, si aggiunge Elisa Polcino, 49 anni, uccisa a colpi di pietra a Paupisi, in provincia di Benevento. E anche in questo caso, come nella maggior parte dei femminicidi, l’autore del delitto sarebbe il marito, Salvatore Ocone, un operaio di 58 anni di cui si sono perse le tracce. Con l’uomo sono spariti anche i due figli minorenni della coppia, un ragazzino di 15 e la sorella di 16 anni. E mentre prosegue la caccia all’uomo cresce il timore che l’ennesimo femminicidio possa lasciare una scia di sangue ancora più lunga e terrificante.

La cronaca italiana scrive un’altra pagina di ordinaria follia. Come Elisa Polcino, anche le vite di Hayat Fatimi, 46 anni, Tiziana Vinci (54), Tina Sgarbini (47) e Cinzia Pinna (33) sono state spezzate da un uomo, partner o ex compagno. Sono proprio questi ultimi gli autori di oltre la metà dei casi, secondo quanto emerge dall’ultimo dossier del Viminale. Le donne uccise dal marito, dal compagno, o dall'ex sono infatti 38, meno della metà delle vittime era di origine straniera (18). A conferma che si tratta di un’emergenza nazionale.

I femminicidi in ambito familiare o affettivo sono 51. Ma questa categoria rappresenta la quasi totalità degli omicidi volontari con vittime di sesso femminile: si tratta di oltre 8 vittime su 10.

Gli ammonimenti del questore quest'anno sono stati 7.571 e sono cresciuti del 70,6% rispetto all'anno precedente. Di questi, 2.731 sono stati firmati per stalking (+84,6%) e 4.840 (+63,6%) per violenza domestica. Inoltre, secondo i dati pubblicati lo scorso mese dal Viminale, all'8 agosto erano attivi sul territorio nazionale 12.192 braccialetti elettronici di cui 5.929 antistalking. Da Eliza Stefania Feru, operatrice socio sanitaria di 29 uccisa dal marito in Umbria, prima vittima di femminicidio del 2025, a Cinzia Pinna.

E poi ancora le studentesse Ilaria Sula e Sara Campanella, 22 anni entrambe, accoltellate a pochi giorni di distanza, una a Roma e l'altra a Messina, mentre la più giovane aveva 14 anni e si chiamava Martina Carbonaro, uccisa dall'ex di 19 anni. Nomi e storie che accompagnano i numeri nelle statistiche, dati necessari per combattere il fenomeno e costruire una memoria. E dopo ogni volta che si ripete l’orrore rimbomba la stessa frase, ripetuta come un mantra: “Non una di più”. E invece ce n’è sempre una di più e un’altra ancora ad allungare l’elenco delle vittime di amori malati, dell’incapacità di amare o semplicemente di accettare l’abbandono.