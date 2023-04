Da Depry ad Aragona Il codice del Padrino

"Amico mio", "Cugino", "Blu", "Venesia" erano i nomi coi quali Matteo Messina Denaro chiamava, nelle lettere, Laura Bonafede. Il linguaggio criptato è molto complesso. Ad esempio la figlia della Bonafede, Martina Gentile, indagata per favoreggiamento, è "Tany" o "Cromatina"; la sorella del boss, Rosalia, in gergo era "fragolone"; i due vivandieri Emanuele Bonafede e la moglie Lorena Lanceri "Maloverso" e "Diletta" o "Lest". Messina Denaro era "Depry", la malattia di cui soffre "la romena", la clinica dove faceva le terapie "lo squallido", "Aragona" era Castelvetrano, "Donna" la madre della Bonafede, "Uomo" il padre, il boss Leonardo.