Da bullo a educatore "Il male piace ai giovani"

di Alessandro Belardetti

Daniel Zaccaro, diversi genitori dei ragazzini indagati a Latina difendono i figli, dicendo: "Ma è solo una chat".

"Cosa? L’educazione è un tema centrale. I social e le app di comunicazione sono luoghi pubblici, sociali, hanno invaso le vite dei giovani. E lì il gruppo mette in pratica la violenza".

Cosa scatta nella testa di un bullo che crea una chat per ‘distruggere’ una compagna?

"I giovani sono abbandonati, partecipando a queste chat si sentono vivi e guardati. Per loro è un divertimento, sono emotivamente analfabeti. Non sono educati a mettersi nei panni degli altri, vivono solo nel presente. Le conseguenze, il domani, non sanno cosa sono".

L’aggressività dei bulli cosa nasconde in realtà?

"Loro non sono crudeli, hanno un vuoto emotivo. E lo anestetizzano con comportamenti legati alla partecipazione e al branco. A me spaventa questo aspetto del ’tanti contro uno’: l’omologazione del pensiero e il non saper decidere da soli rappresentano un serio problema".

Cosa dovrebbero fare le famiglie di quei ragazzini membri del branco?

"Hanno la grande occasione per fare svoltare la vita dei loro figli: è il momento buono per fargli conoscere l’altro. Serve un lavoro di gruppo costruendo qualcosa di positivo, un lavoro di squadra gestito dagli adulti. I genitori devono prendersi le responsabilità se i figli hanno bisogno di perdersi nel branco. Evidentemente i genitori non conoscono bene questi ragazzi e ora hanno un momento ideale per avvicinarsi e creare un rapporto".

Ha mai salvato una vittima di giovani aguzzini?

"Sì, tante volte. Ma nessuno può salvarti da solo, sei te che devi volerlo. La comprensione e una testimonianza sono il 50%, però ognuno deve compiere un percorso di crescita al fianco dell’adulto".

Sono più gravi le botte che danneggiano il fisico o le chat che scavano nella mente di una persona?

"A volte la parole fanno più male delle botte. Il dolore e la sofferenza sono diverse, la seconda è duratura e richiede sostegno. Il dolore spesso lo curi, la sofferenza è più profonda e altrettanto spesso la ferita non si chiude mai".

Servirebbero pene più severe per questi nuovi tipi di reati?

"Sarebbe la soluzione più facile, ma non porterebbe da nessuna parte. Ok alla repressione, poi però bisogna interrogarsi su una domanda".

Quale?

"Perché il male è più affascinante del bene?".

Perché?

"Perché il male è immediato, veloce, esclude l’altro ed è egoista. Invece il bene è banale, debole, richiede sacrificio. Bisogna educare a un bene intrigante, trovare una proposta educativa valida e intrigante".

Come vive la seconda vita da ex bullo? Ogni tanto scatta la tentazione di tornare a ferire qualcuno?

"No, mai. Anche io mi porto dietro grandi ferite e ogni tanto mi arrabbio forse troppo. Ma ho capito cos’è il bene e me lo tengo stretto".