D’Alema e Profumo indagati per la vendita di aerei e navi militari alla Colombia

Roma, 6 giugno 2023 – Massimo D'Alema e Alessandro Profumo, ex amministratore delegato di Leonardo, sono indagati dalla procura di Napoli per la vendita di navi e aerei militari alla Colombia. La Digos del capoluogo partenopeo sta inoltre eseguendo perquisizioni nelle loro abitazioni e nei loro uffici romani. Perquisizioni anche per altri due indagati: l’ex direttore del settore Navi di Fincantieri Giuseppe Giordo e Gherardo Gardo, nella veste di contabile di D'Alema.

Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, "i soggetti indagati si sono a vario titolo adoperati quali promotori dell'inizia economica di vendita al governo della Colombia di prodotti di aziende italiane a partecipazione pubblica Leonardo in particolare aerei emme 346 e Fincantieri in particolare Corvette piccoli sommergibili e allestimento cantieri navali al fine di favorire ottenere da parte delle autorità colombiane la conclusione degli accordi formali e definitivi aventi ad oggetto le descritte forniture e il cui complessivo valore economico ammontava oltre 4 miliardi di euro".

Tra gli indagati figurerebbero anche l'ex direttore generale della divisione navi militari di Fincantieri, Giuseppe Giordio, Gherardo Gardo, nella veste di contabile di D'Alema

e alcuni mediatori. "Tale operazione era volta a favorire e ottenere da parte delle autorità colombiane la conclusione degli accordi formali e definitivi aventi ad oggetto le descritte forniture e il cui complessivo valore economico ammontava oltre 4 miliardi di euro. Per ottenere ciò offrivano e promettevano ad altre persone il corrispettivo illecito della somma di 40 milioni di euro corrispondenti al 50% della complessiva provvigione di 80 milioni di euro".