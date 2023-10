Cura dimagrante per il Bonus mobili

C’è un ridimensionamento del bonus mobili, che prevede un taglio di 3.000 euro per il 2024 rispetto al 2023. Il tetto di spesa previsto per l’agevolazione ammonta oggi a 8.000 euro, per l’acquisto di grandi elettrodomestici e mobili, collegati a lavori di ristrutturazione. A partire dal 2024 la soglia scenderà a 5000 euro. Il che significa che la detrazione massima ottenibile tramite questo incentivo fiscale diminuirà da 4.000 a 2.500 euro. Già nel 2022, il tetto di spesa per la detrazione Irpef era stato fissato a 10.000 euro.