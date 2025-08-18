Evento allo zoo di Fasano: è nato un cucciolo di gorilla

Brindisi, 18 agosto 2025 – La famiglia dei gorilla si allarga allo Zoosafari di Fanano, in provincia di Brindisi. Dopo quasi 50 anni, un lietissimo evento: in Italia è nato un cucciolo, non accadeva da 50 anni.

"Una nascita che non è solo un evento unico, il primo in Italia dopo quasi 50 anni, ma rappresenta - si legge in un messaggio social sulla pagina ufficiale della struttura - anche un faro di speranza nel cammino verso la conservazione e la protezione della specie". Mamma Tamani "lo coccola e protegge con il suo immenso amore, sotto lo sguardo attento di papà Nasibu". Poco più di un anno fa ci fu la nascita di due cuccioli di gorilla negli zoo di Londra e Praga.

Lo Zoosafari di Fasano, in Puglia, è l’unico in Italia a ospitare una famiglia di gorilla. Attualmente, nello zoo ci sono una femmina adulta (Tamani), che ha appena dato alla luce il suo cucciolo, una femmina giovane (Tonka, sempre figlia di Tamani) e un maschio giovane (Thabo, sempre figlio di Tamani), oltre a papà Nasibu (maschio adulto).

Tamani, Tonka e Thabo provengono tutti dallo zoo di Rotterdam.

In passato, lo zoo ospitava anche Riù, un gorilla molto conosciuto e chiamato "il gorilla triste", morto a gennaio 2024 all'età di 54 anni.