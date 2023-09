Viaggio a Crotta d’Adda, paese dello smog. “Non siamo la pattumiera d’Europa”

Crotta d’Adda (Cremona), 23 settembre 2023 – “Dobbiamo convivere con diverse minacce ambientali, ma non siamo certo la pattumiera dell’Europa". Crotta d’Adda, 628 abitanti e nessuna scuola, piena Pianura Padana in provincia di Cremona, è finito nell’occhio del ciclone dopo che il quotidiano britannico The Guardian lo ha indicato come uno dei luoghi peggiori in cui vivere nel continente per la presenza di smog, fanghi di depurazione utilizzati nei terreni agricoli circostanti, allevamenti di maiali e pollame.

E proprio qui, per due settimane fino a lunedì scorso, i residenti si sono dovuti barricare in casa per resistere a un odore insopportabile. Questa non è stata la prima volta in cui Crotta è salita agli onori delle cronache internazionali. Nel 2018 infatti i francesi del quotidiano Le Mon de avevano riportato il fatto che a Crotta d’Adda ci fossero i valori di Pfas (acidi molto forti resistenti ai processi naturali di degradazione) più elevati del Cremonese con 297 nanogrammi per litro d’acqua ("Era una ricerca del 2012 che l’Arpa ha poi scoperto non essere affidabile e in ogni caso abbiamo iniziato a monitorare e ora i Pfas risultano essere un decimo di quel valore" fanno sapere dal Comune).

È venerdì e la mattina è nel vivo quando arriviamo in paese. Il borgo, da queste parti è noto soprattutto per un evento che si tiene alla fine di gennaio , I canti della merla . Sulle rive del fiume vengono intonati canti popolari per proteggere i campi e il raccolto dal freddo più temibile dell’inverno. Arriviamo nel “cuore” del paese. L’operaio del Comune sta pulendo un marciapiede. Poco più avanti, davanti al bar, poche persone. "È vero, ci siamo dovuti chiudere in casa dopo che un agricoltore ha sparso i “fanghi” nel terreno proprio qui davanti – testimonia Maurizio Toscani –. Non si poteva resistere. Una signora ha avuto problemi respiratori e l’hanno portata al Pronto soccorso".

“Siamo abbastanza abituati qui, perché gli spandimenti dei fanghi in agricoltura avvengono un paio di volte all’anno – aggiunge Marco Chiesa –, ma questa volta è stata una cosa più fastidiosa". Qui è piena pianura e l’aria, così come l’inquinamento, ristagnano di più. "Quando ci sono questi cattivi odori ci difendiamo tenendo le finestre chiuse e usciamo di meno" sottolinea Emanuele Abbiati. "Non andremmo comunque a vivere in nessun altro posto" ribadiscono in coro. Intanto però le mosche ci assalgono. È così da tre-quattro giorni, ci dicono. "Noi non minimizziamo la situazione nè i pericoli per il nostro paese – afferma Andrea Castelvecchio, vicesindaco e assessore comunale all’Ambiente –, tanto che appena insediati abbiamo commissionato un’analisi elettromagnetica. Qui vicino poi abbiamo una grande discarica di inerti di un’acciaieria, sono rifiuti con la carica inquinante abbattuta ma è tutto monitorato. Inoltre abbiamo chiesto ad Arpa la “speciazione” delle nostre polveri sottili. L’emergenza che ci ha costretto a sopportare il cattivo odore è stata provocata da un agricoltore che ha sparso gessi da defecazione sul suo terreno senza interrarli subito come si dovrebbe fare. Purtroppo poi il conto terzista che doveva effettuare quest’ultima fase del procedimento ha avanzato una serie di problematiche e la situazione si è potuta risolvere solo il 18 settembre".

L’Arpa ha multato l’agricoltore. "In ogni caso riteniamo che vada modificata la normativa regionale che permette lo spandimento dei gessi nei campi situati fino a 50 metri dagli abitati e dei fanghi da depurazione fino a 150 metri – afferma invece il sindaco Sebastiano Baroni –. Sono distanze troppo ridotte".