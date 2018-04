Crotone, 5 aprile 2018 - Tragedia a Crotone dove due operai sono morti e un altro è rimasto ferito in grave incidente sul lavoro verificatosi questa mattina. Secondo le prime notizie, il fatto è avvenuto in un cantiere edile lungo viale Magna Gecia, la strada che costeggia il mare e porta dalla città alla zona archeologica Capo Colonna. Un muro di contenimento è crollato investendo alcuni operai. Due di loro, un italiano ed un cittadino ucraino, sono rimasti schiacciati, morendo sul colpo. Il terzo è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale. Sul posto varie squadre dei pompieri che stanno mettendo in sicurezza l'area e i carabinieri per i rilievi del caso.

LA DINAMICA - Il terzo lavoratore coinvolto nel crollo sarebbe rimasto ferito gravemente ed è ricoverato nell'ospedale di Crotone. A quanto si apprende, i tre operai erano impegnati nei lavori per l'allungamento della passeggiata quando è crollato un muro di contenimento che li ha travolti. Immediatamente avvertiti, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto dalle macerie gli operai. Per due di loro non c'era più niente da fare, mentre il terzo è stato soccorso dai medici del 118.