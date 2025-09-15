“L’Italia non è preparata a un attacco russo”

Roma, 15 settembre 2025 – L’Italia non è preparata a un eventuale attacco russo. Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto, interpellato dai giornalisti a margine della presentazione del bilancio del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci, a Roma. "Non siamo pronti né a un attacco russo né a un attacco di un'altra nazione, lo dico da più tempo – ha risposto il ministro –. Non lo siamo perché non abbiamo investito più in difesa negli ultimi vent'anni e quindi i vent'anni non si recuperano in un anno o in due anni. Il contesto è noto a tutti ed è quello di una tensione crescente in Europa dopo l’ingresso dei 19 droni russi nei cieli della Polonia. “Penso – ha aggiunto Crosetto – che abbiamo il compito di mettere questo Paese nella condizione di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci: non dico Putin, dico chiunque”.

In merito all’attuale impegno italiano sul fianco Est della Nato, il ministro della Difesa ha precisato che “siamo tra i primi contributori in assoluto”. Ma “abbiamo anche il fianco Sud e quindi credo che il contributo dato finora su quello Est sia abbastanza. Se poi dovremmo incrementarlo ci verrà formalmente chiesto: su questo ad oggi ho visto solo una dichiarazione di Rutte, ma non una formale richiesta all'Italia. Se ci verrà chiesto decideremo”.

Crosetto insiste pere trovare una soluzione pacifica alla guerra in Ucraina che ora stende le sue ombre anche sul Vecchio Continente. “Sono mesi che parliamo di possibilità di tregua e quello che constato è che sono aumentati esponenzialmente gli attacchi su Kiev, sull'Ucraina, sui civili, sugli ospedali, sulle centrali elettriche ucraine. Sono settimane in cui il clima che ci circonda èq un clima deteriorato non soltanto in Ucraina ma in tutto il mondo. E io penso che ci sia un'enorme bisogno di trovare nuove vie di impegno per cercare a pace”.

“Non so quali – ammette –, so che abbiamo la necessità di provarle tutte (...). Io mi auguro un'accelerazione da questo punto di vista della comunità internazionale nelle prossime settimane, perché non abbiamo più tempo da perdere (..). Abbiamo il dovere di fare qualunque cosa per invertire una rotta verso il dirupo che mi pare inarrestabile e sempre più veloce”.