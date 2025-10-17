Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato RanucciManovra 2026Btp ValoreMeloni LandiniSinner Six Kings Slam
Acquista il giornale
CronacaCrolla il controsoffitto a scuola: paura all’Istituto Diaz di Roma
17 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Crolla il controsoffitto a scuola: paura all’Istituto Diaz di Roma

Crolla il controsoffitto a scuola: paura all’Istituto Diaz di Roma

Insegnanti e studenti evacuati dai vigili del fuoco. Qualcuno ha respirato le polveri ed è stato soccorso sul posto ma fortunatamente nessun ferito

Il crollo del controsoffitto all'istituto superiore Diaza di Roma

Il crollo del controsoffitto all'istituto superiore Diaza di Roma

Roma, 17 ottobre 2025 – Gli studenti sono impolverati e scossi ma poteva andare peggio all’Istituto superiore Piaget Diaz di via Diana, a Roma, dove questa mattina in pieno orario di ingresso dei ragazzi, c’è stato un crollo del controsoffitto

Le immagini mostrano il cartongesso sgretolato sulle scale della scuola. Non si tratta di briciole ma di vere e proprie macerie. Le foto sono state scattate dei vigili del fuoco intervenuti sul posto per l’evacuazione e la messa in sicurezza dello stabile alla Tuscolana. 

Il soffitto è venuto giù intorno alle 8, quando insegnanti e studenti stavano entrando a scuola. Nessuno è rimasto ferito ma alcuni ragazzi hanno respirato le polveri e sono stati controllati dal personale del 118. Sono in corso verifiche alla stabilità del tetto. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata