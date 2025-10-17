Crolla il controsoffitto a scuola: paura all’Istituto Diaz di Roma

Roma, 17 ottobre 2025 – Gli studenti sono impolverati e scossi ma poteva andare peggio all’Istituto superiore Piaget Diaz di via Diana, a Roma, dove questa mattina in pieno orario di ingresso dei ragazzi, c’è stato un crollo del controsoffitto.

Le immagini mostrano il cartongesso sgretolato sulle scale della scuola. Non si tratta di briciole ma di vere e proprie macerie. Le foto sono state scattate dei vigili del fuoco intervenuti sul posto per l’evacuazione e la messa in sicurezza dello stabile alla Tuscolana.

Il soffitto è venuto giù intorno alle 8, quando insegnanti e studenti stavano entrando a scuola. Nessuno è rimasto ferito ma alcuni ragazzi hanno respirato le polveri e sono stati controllati dal personale del 118. Sono in corso verifiche alla stabilità del tetto.