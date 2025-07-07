Crolla il tetto di un ristorante a Terracina: muore una dipendente, 10 feriti. Locale ristrutturato a gennaio

Terracina, 8 luglio 2025 – Si chiamava Mara Severin e aveva 31 anni la ragazza morta nel crollo del tetto del ristorante stellato 'Essenza’ nel centro di Terracina, in provincia Latina. La donna era una sommelier, come si legge sul sito del rinomato locale nella cittadina costiera del basso Lazio, dove guidava il servizio insieme a un altro collega. Dopo il crollo avvenuto alle 22 circa di lunedì la giovane era rimasta ferita insieme a un'altra decina di persone fra personale e clienti, di cui tre in prognosi riservata e tutti finiti all'ospedale Fiorini di Terracina. Dopo quanto accaduto, la Procura di Latina ha disposto il sequestro del locale, con le indagini coordinate dal pm Giuseppe Miliano.

Un boato nel bel mezzo della cena. Il ristorante Essenza di Terracina era pieno quando all’improvviso il solaio è crollato: erano circa le 22.30 di ieri, in pieno orario di punta. Le ragioni sono tutte da chiarire.

Il crollo del tetto è avvenuto nella sala interna, proprio mentre il ristorante era pieno di gente. Ma fortunatamente – secondo i media locali – la maggiora parte delle persone stava cenando all’esterno. Stando alle testimonianze raccolte sul posto, si sarebbero verificati due cedimenti distinti che hanno coinvolto sia i clienti sia il personale del ristorante.

Sul posto sono giunti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118. L’intera area è stata transennata e la strada è stata chiusa (in mattinata è stata riaperta) al traffico per consentire i soccorsi.

Gli inquirenti escludono che il crollo possa essere stato causato dal maltempo, in particolare dal forte vento, come in un primo momento si era ipotizzato. A causare il crollo del solaio sarebbe stato un cedimento strutturale. Nella zona del crollo è subito accorso anche il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.

I titolari del ristorante 'Essenza’ di Terracina, dove ieri sera è crollata parte del soffitto causando la morte della sommelier Mara Severin, si dicono 'molto provati’ per quanto accaduto stringendosi “al dolore del team e della famiglia di Mara Severin”. Il locale stellato – ricostruisce una nota – a gennaio 2025 aveva subito interventi di manutenzione dentro e fuori. “Improvvisamente - si legge - ha ceduto il soffitto di una parte del locale, la zona a sinistra del ristorante. La causa del crollo resta ancora sconosciuta ma in quel punto preciso si trovava la sommelier Mara Severin. In situazione molto grave è stata portata subito in ospedale ma purtroppo poco dopo è deceduta. In sala erano 4 in servizio, 5 erano in cucina. Nessuno di loro è ferito. Feriti alcuni ospiti che si trovavano lì a cena ma nessuno in condizione grave”.

La sommelier, 31 anni, lavorava da Essenza da 11 anni, da quando il ristorante si trovava a Pontina, sempre in provincia di Latina. Originaria di Sabaudia, abitava a Pontinia e ha imparato sul campo la gestione della cantina proprio con lo chef di Essenza Simone Nardoni "che l'ha sempre vista come un anello fondamentale della catena”. “Lo chef – si legge in una nota – ha sempre detto 'il team è come una famiglia, la maggior parte delle persone che lavorano in squadra sono cresciute professionalmente insieme’ e Mara è una di queste. Lo chef Simone Nardoni ha sempre espresso gratitudine e riconoscenza per il lavoro di Mara che lavorava con grande passione e senso di squadra, portando avanti con successo anche il progetto di La Cave, la sala del ristorante Essenza dedicata al vino, pensata per degustazioni private e percorsi su misura”.

La procura di Latina ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni gravissime, al momento contro ignoti, in seguito al crollo del solaio del ristorante stellato 'Essenza’, a Terracina. Titolare dell'inchiesta è il pm Giuseppe Miliano, che ieri sera si è recato davanti al locale di via Tripoli, nel centro della città costiera nel sud della provincia di Latina. La vittima, originaria di Sabaudia, lavorava ormai da anni nel locale dove ha perso la vita.

