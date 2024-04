Tragedia di Nuoro, aperte le indagini sul crollo che ha ucciso due adolescenti. Todde: “L'abbraccio della Sardegna”

Nuoro, 2 aprile 2024 – Ci sono voluti 14 vigili del fuoco e cinque mezzi per estrarre dalle macerie i corpi senza vita di Patrick Zola ed Ethan Romano, i due amici di 13 e 14 anni uccisi dal crollo di un rudere a Nuoro nel giorno di Pasquetta. I ragazzi stavano giocando nello stabile abbandonato, quando sono crollate due pareti perimetrali al primo piano e il solaio è ceduto.

È successo ieri sera nella località nuorese di Badu 'e Carros. A dare l’allarme intorno alle 20 è stata la madre di uno dei due adolescenti rimasti intrappolati nel ridere di via Dessanay, alla periferia di Nuoro. “Di fronte a questo dolore non ci sono parole. Solo silenzio e sostegno alle famiglie. Da presidente, porto l'abbraccio stretto di tutta la Sardegna'”, dice la neo governatrice sarda Alessandra Todde. La Procura ha sequestrato la struttura, esclusa la presenza di altre vittime.

La tragedia è avvenuta sera in via Dessanay, alla periferia di Nuoro. Quando è avvenuto il devastante crollo, nella casa diroccata c’erano i due ragazzini, travolti dalle macerie. La situazione era talmente grave che, quando alle 20 è arrivato l’allarme al 118, tutti gli operatori disponibili sono entrati in azione, nonostante in quel momento ci fosse il cambio turno.

“Le operazioni sono state rese difficoltose per via della instabilità della struttura, che presenta uno stato di ammaloramento importante, per cui non si possono escludere ulteriori crolli localizzati”, spiegano dal Comando dei vigili del fuoco di Nuoro.

“Durante tutta la durata delle operazioni, e anche in seguito, sono state condotte parallelamente anche delle operazioni di ‘call out’ e analisi visive dell'intero stabile per escludere la presenza di ulteriori persone coinvolte", aggiungono dal Comando. Per verificare le condizioni della struttura e ricostruire le dinamiche del crollo, sono stati utilizzati anche droni che hanno acquisito foto e video dall'alto, utili per le indagini della Procura, che nel frattempo ha posto il sito sotto sequestro.

"Non ci sono parole, se non un profondo dolore, quando due giovani vite vengono spezzate all'improvviso". Sono le parole del sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, sulla tragedia che ha ucciso i due amici di 13 e 14 anni.

"In questa dolorosa circostanza – scrive il primo cittadino su Facebook – esprimo le più sentite condoglianze, a nome mio e dell'intera Città di Nuoro, alle famiglie colpite dalla tragedia. Che la solidarietà e il sostegno possano lenire, anche se solo in parte, la sofferenza di una perdita enorme, come quella di due ragazzi che avevano tutta la vita davanti".

Tanti e inutili gli sforzi per portare via i ragazzini dalle macerie, col costante rischio che ci fossero altri crolli. "Un sincero ringraziamento va alle squadre di soccorso dei vigili del fuoco, del 118 e alle Forze dell'ordine per la prontezza e l'efficienza dimostrate nel loro intervento", conclude il sindaco.

“Preghiamo insieme per Patrick e Ethan alle 10,30 in parrocchia San Domenico Savio”. È quanto si legge in un post pubblicato sui social dall'Oratorio della parrocchia di San Domenico Savio a Nuoro frequentato dai due ragazzini, Patrick Zola e Ethan Romano.

“Tutto l'oratorio è vicino alle famiglie di Patrick e Ethan per il grande dolore che li ha colpiti”, si legge ancora sul profilo dell'Oratorio. Cordoglio e commozione anche su tutti i social e sulla pagina Facebook dedicata alle comunicazioni e ricordi dei cittadini del territorio. Qualcuno ricorda anche la tragedia, avvenuta sempre ieri, di un 17enne di Orgosolo, morto per un aneurisma, parlando di “tre angeli”.