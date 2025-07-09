Terracina, crollo nel ristorante stellato. La sommelier morta per salvare i clienti

Terracina (Latina), 9 luglio 20205 – È stata investita dalle macerie a pochi passi dalla salvezza. Mara Severin, 31 anni, sommelier del ristorante stellato Essenza di Terracina, è stata la vera eroina della tragica serata del 7 luglio, quando il soffitto del locale è crollato improvvisamente. È stata la prima ad accorgersi di scricchiolii sospetti e ha subito invitato i clienti a mettersi in salvo. È stata trovata sepolta dalle macerie, a un metro dalla porta, mentre cercava di mettere in salvo tutti, un gesto di altruismo che le è costato la vita. Il locale, fiore all’occhiello del litorale laziale, guidato dallo chef Simone Nardoni, era pieno di clienti arrivati anche da Roma e pronti quando, intorno alle 22, rumori sinistri hanno annunciato il cedimento strutturale che ha cambiato per sempre il volto di via Tripoli.

Mara Severin, originaria di Pontinia, lavorava da oltre dieci anni nel ristorante, dove aveva iniziato quasi per caso, ma dove aveva saputo costruirsi una carriera luminosa, guidata da una passione autentica per il vino. Diplomata sommelier Ais nel 2022, era diventata il cuore pulsante della cantina di ‘Essenza’, curando una selezione di circa 900 etichette, con una predilezione personale per il pinot nero, lo champagne e le piccole realtà artigianali. Il suo ruolo non si limitava però alla scelta e alla proposta dei vini del terroir: accoglieva i clienti, suggeriva abbinamenti, raccontava storie di produttori, contribuendo a rendere ogni cena un’esperienza sensoriale unica. Un’appassionata del suo lavoro tanto che sul profilo Instagram aveva scritto: "È davvero un’emozione lavorare per uno stellato. Ho fatto un percorso lungo, fatto di tanti momenti, pieno di emozioni, che non si ferma ma continua".

Purtroppo non è stato così. "Una tragedia, siamo senza parole, Mara era una persona splendida", racconta una collaboratrice del ristorante che lunedì era non era presente nel locale durante il crollo. "Come lei, tutti vivevano per quel ristorante". Secondo le testimonianze raccolte, sarebbe stata la prima ad accorgersi delle crepe al soffitto, portando all’esterno i clienti che cenavano nella prima sala interna, anteponendo la loro sicurezza alla propria. Trasportata d’urgenza all’ospedale ‘Fiorini’ di Terracina, nonostante i tentativi dei medici, non ce l’ha fatta. Si è capito subito che le sue condizioni erano molto gravi - spiegano dal ristorante –. In quel momento in sala c’erano quattro addetti, mentre cinque erano in cucina. Nessuno di loro è rimasto seriamente ferito. Il sindaco di Terracina Francesco Giannetti, che ha cenato più volte all’Essenza, ha definito Mara "un esempio di dedizione e coraggio", sottolineando come la sua prontezza abbia probabilmente salvato molte vite lunedì sera. Sarà l’inchiesta ora a spiegare i motivi della tragedia. Il pm della procura di Latina, Giuseppe Miliano, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni gravissime, disponendo il sequestro dell’area e focalizzando l’attenzione sui lavori di ristrutturazione interna eseguiti a gennaio 2025.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se il maltempo e il forte vento che soffiava sulla provincia di Latina non sembrano essere la causa principale. I primi rilievi, infatti, puntano il dito su un cedimento strutturale e si esaminano, oltre alla ristrutturazione, anche il recente appalto d’impermeabilizzazione del solaio. Il sindaco Giannetti commenta: "Questo era un locale tenuto molto bene, ristrutturato di recente. Non so quale sia il motivo del crollo, certo sono palazzi degli anni Trenta-Quaranta".