Crolla una palazzina, cinque i feriti Grave una ragazza

Un tonfo, un boato, e in una nube di polvere una vecchia palazzina di tre piani crolla al suolo, nel cuore del centro storico di Torre del Greco (Napoli). Si teme la strage, quando i soccorritori iniziano a scavare, poi per una serie di fortunate circostanze il bilancio si ferma a cinque feriti. Tra le persone investite dalle macerie la più grave è una ragazza ora in prognosi riservata. Feriti lievemente anche due passanti. Nella palazzina risultano 23 residenti, ma al momento del crollo era in casa solo la ragazza estratta viva. Tempestiva la macchina dei soccorsi.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno già ascoltato alcuni testimoni e in particolare l’amministratore dell’immobile. Sotto accusa la vetustà dello stabile, mentre dagli archivi è sbucata anche una pratica per dissesti statici provocati da infiltrazioni d’acqua nel 2013. All’epoca fu redatta una relazione dai tecnici comunali, rilevando perdite dal solaio intermedio collocato al secondo livello del fabbricato. Se ci sia un collegamento potrà dirlo solo l’inchiesta aperta dalla Procura.