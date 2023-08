Crolla scaffale coi formaggi Muore travolto in fabbrica

Carabinieri e Ats Bergamo stanno cercando di far luce sulle cause della morte di Giacomo Chiapparini, l’imprenditore agricolo di 75 anni deceduto domenica notte travolto dalle forme di Grana Padano nel magazzino del suo caseificio di Romano di Lombardia (Bergamo). Nel capannone di 2mila metri erano infatti accatastate per la stagionatura 25 mila forme di Grana in pile di 20. Il cedimento di uno degli scaffali, alti oltre dieci metri, ha fatto cadere tutti gli altri, travolgendo anche Chiapparini.