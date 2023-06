Croci sulle montagne, il direttore del sito Cai lascia tra le polemiche

Stop alle croci in vetta? "Non ho mai chiesto di rimuoverle". Travolto dalle polemiche generate dalla sua presunta presa di posizione, Marco Albino Ferrari (nella foto) si è dimesso dalla direzione del portale del Cai Lo Scarpone. Ferrari punta il dito sulle "dichiarazioni inventate secondo le quali io avrei detto che le croci di vetta vanno tolte", parole che l’ormai ex direttore editoriale della rivista di riferimento degli alpinisti non avrebbe mai detto. "Qualche polemica me l’aspettavo, ma non fino a questo punto. Non ho mai detto di essere contro le croci in montagna, né di volerle smantellare", ha sottolineato. Il caso ha generato numerose reazioni contrarie nel mondo politico. L’equivoco sembrerebbe essere nato durante un convegno per la presentazione di un libro, dove Ferrari aveva sottolineato la necessità di conservare le croci esistenti sulle montagne, senza però metterne di nuove. E da qui la scintilla.