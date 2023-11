Viva Rai2, inizio tra le polemiche: il bodyguard dietro Fiorello indossa una croce celtica

Roma, 6 novembre 2023 – Inizia tra le polemiche la nuova edizione di Viva Rai 2!, lo show mattutino condotto da Rosario Fiorello: agli spettatori non è sfuggita la presenza di una guardia del corpo con indosso una collana con croce celtica al collo. L’uomo in questione non è un dipendente della Rai, bensì un bodyguard fornito da un’azienda esterna che ha vinto il bando per la sicurezza della produzione dello show.

La presenza dell’uomo è diventata evidente mentre Fiorello stava conversando con i giornalisti all’infuori del glass in cui viene registrata la trasmissione, al Foro Italico. Il presentatore sembrava del tutto ignaro della situazione. Immediata la reazione della Rai: non appena le immagini sono iniziate a rimbalzare sui social, l’emittente ha espresso il proprio disappunto all’azienda di sicurezza, esortandola a impegnarsi per evitare che certi episodi riaccadano.

Sebbene il simbolo abbia le sue radici nel paganesimo celtico e sia stato ripreso dalla tradizione cristiana medievale, la croce celtica è stata adottata dai gruppi estremisti di destra a partire dal nazismo e dai movimenti suprematisti, come il Ku Klux Klan.