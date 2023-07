Criticò Putin e i suoi generali, in manette per estremismo il falco della guerra in Ucraina

Il nazionalista russo Igor Girkin è uno dei più accesi sostenitori dell’invasione dell’Ucraina ordinata dal Cremlino. Ma del Cremlino è diventato anche uno dei più feroci critici. Nelle vesti di falco però. In questo anno e mezzo, mentre la guerra uccideva decine di migliaia di persone, l’ex comandante dei separatisti del Donbass ha puntato ripetutamente il dito contro Putin e contro i vertici militari russi: chiedeva una mobilitazione più massiccia, accusava i generali per il modo in cui conducevano la guerra. E faceva tutto ciò su un blog seguito da quasi 900.000 persone. Ieri è stato arrestato e accusato di "estremismo": un possibile segnale che, dopo la rivolta dei mercenari della Wagner, Putin abbia deciso di colpire con ancora maggiore vigore chiunque critichi lui e il suo esercito per l’andamento della guerra in Ucraina.