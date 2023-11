Criticò papa Francesco. Rimosso vescovo Usa

Uscita di scena forzata per il vescovo più tradizionalista della Chiesa statunitense. Il Papa ha rimosso dal governo della diocesi di Tyler, in Texas, monsignor Joseph E. Strickland, 65 anni, che negli ultimi anni ha contestato la sinodalità – paradigma del pontificato bergogliano – ed è arrivato ad accusare Francesco di voler attentare alla dottrina. La destituzione, successiva alla scelta del vescovo di non farsi da parte, è ufficiosamente legata a problemi di gestione dei rapporti in diocesi.