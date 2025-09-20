Critico fotografico trovato morto. Caccia alle tracce di sangue lavate

Un sopralluogo approfondito, iniziato nel primo pomeriggio di ieri e andato avanti fino a notte. Gli specialisti della Scientifica hanno passato al setaccio lo studio del critico fotografico Maurizio Rebuzzini, trovato in fin di vita poco dopo le 18 di mercoledì nello stabile di via Zuretti 2/A a Milano e deceduto alle 19.45 al Fatebenefratelli. Le tute bianche hanno effettuato anche il test del luminol, il composto chimico che si usa per esaltare macchie di sangue lavate o cancellate: il sospetto degli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal pm Maria Cristina Ria, è che ci sia stato un tentativo di eliminare alcune tracce nell’ufficio del settantaquattrenne.

Il primo a soccorrere l’anziano è stato uno dei due figli, il quarantaquattrenne Filippo, che ha riferito di essersi allarmato perché il padre non rispondeva al telefono e di averlo raggiunto nel cortile interno del palazzo a due passi dalla Stazione Centrale. Lì avrebbe trovato il genitore sul ballatoio, già in arresto cardiaco: "Ho provato a rianimarlo con l’aiuto di un vicino". Alle 18.42 la chiamata al 112 ("Venite, mio padre si è sentito male"), ma i soccorsi si sono rivelati inutili. In ospedale, i medici si sono accorti dei segni sul collo di Rebuzzini, compatibili con lo strangolamento, e hanno contattato le forze dell’ordine: nel referto si parla in particolare di "lesione circonferenziale del collo" e di "multiple escoriazioni". Traumi che hanno fatto subito pensare a un omicidio, anche se la certezza arriverà solo dall’autopsia, in programma la settimana prossima.

I poliziotti di via Fatebenefratelli hanno sentito a lungo il figlio del critico e hanno preso in consegna il suo cellulare per ricostruire gli ultimi contatti con il genitore e trovare riscontri alle parole messe a verbale. Dal canto suo, Filippo ha affermato di non credere che qualcuno abbia fatto del male al padre: "Non può essere stato aggredito, era amato da tutti". Proprio poche ore prima del decesso di Rebuzzini, stando a quanto risulta, un uomo ha querelato il figlio trentaquattrenne per atti persecutori e lesioni: nella denuncia sono stati messi in fila alcuni episodi avvenuti tra l’8 e il 16 settembre, tra aggressioni fisiche e minacce come "Forse non hai capito che la lama te la metto in gola" per una donna contesa.

Nicola Palma