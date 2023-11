Cristalli delle Dolomiti, scoperto il segreto dopo due secoli

Dopo quasi due secoli di ricerche è stato risolto il mistero della formazione dei cristalli di dolomite, il minerale di cui sono fatte le Dolomiti. La loro crescita è stata riprodotta per la prima volta in laboratorio. Il risultato, sulla copertina di Science, è stato ottenuto dall’Università del Michigan con quella di Hokkaido. La dolomite, abbondante nelle formazioni geologiche più antiche, attualmente si forma solo in certi ambienti naturali.