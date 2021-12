Roma, 29 dicembre 2021 - Ancora in crescita il numero dei nuovi contagi da Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 28.856 tamponi molecolari e 91.211 antigenici sono risultati 8.666 casi positivi, lo comunica il bollettino quotidiano della regione. Sono 23 i deceduti. Per quanto riguarda i ricoveri risultano 1.167 in area non critica (+117) e 180 (+15) in terapia intensiva.

Ma è boom in Toscana: oggi i nuovi casi sono 7.304 su 56.064 test. Il tasso dei nuovi positivi è 13,03% (50,4% sulle prime diagnosi). Il numero dei contagi giornalieri segna un nuovo record - stracciato quello di ieri -, ed è più che triplicato nel giro di una settimana: lo scorso 22 dicembre i casi erano stati 2.038 (su 43.963 test con un tasso di nuovi positivi del 4,64%).