Venezia, 24 novembre 2021 - Sfiorano quota 2mila i nuovi casi di Covid individuati in Veneto nelle ultime 24ore. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano della Regione sull'epidemia di coronavirus che segnala 1.931 nuove infezioni (ieri erano 1.632, lunedì 870). L'incidenza dei casi su 90.592 test effettuati (23.285 molecolari e 67.307 rapidi) è del 2,1%. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, i numeri crescono con 431 ricoveri in area non critica (+19) e 78 (+1) in terapia intensiva. Quattro le vittime.

Accelera la campagna vaccinale con l'effetto 'booster': ieri sono state somministrate 20.110 dosi, di cui 15.127 erano terze dosi. Ad aver completato il ciclo di due dosi sono stati 3.632.399 residenti, pari all'83% della popolazione vaccinabile; le terze dosi sono al 7% dei vaccinabili, pari a 305.655 residenti. .

Notizia in aggiornamento

